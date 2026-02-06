Front nord : calme trompeur, la menace du Hezbollah reste intacte

Le calme qui règne actuellement le long de la frontière nord d’Israël donne une impression de sérénité qui, selon les autorités locales et militaires, est largement illusoire. Sur le terrain, la crainte d’une nouvelle escalade demeure forte, dans un contexte régional marqué par la montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran et par une trêve constamment mise à l’épreuve.

Dans les localités frontalières, la vigilance reste maximale. Les forces de la division 91 de Tsahal poursuivent quotidiennement leurs opérations afin d’empêcher toute tentative de retour ou de réimplantation des terroristes du Hezbollah à proximité de la frontière. La cessation des hostilités, expliquent des sources sécuritaires, n’est pas un état figé mais une réalité testée jour après jour.

À Misgav Am, kibboutz situé au plus près de la ligne de démarcation, le responsable de la sécurité locale, Roni Ginsberg, souligne un changement profond de doctrine.

Contrairement au passé, la défense des communautés repose désormais sur une présence combattante réelle et renforcée. "Là où il y aura des habitants, là passera la frontière. Si nous ne vivons pas ici, nous ne vivrons pas non plus à Kiryat Shmona ou à Afula", affirme-t-il, insistant sur le lien direct entre présence civile et sécurité nationale.

Du côté de l’armée, le même constat prévaut. Un officier chargé de la défense territoriale dans le nord explique que Tsahal ne se contente plus d’une posture défensive. L’armée mène désormais des actions d’initiative et d’“application”, rompant avec l’approche d’avant-guerre. Des investissements importants ont été consentis pour équiper les forces locales : casques, gilets pare-balles, moyens de communication modernes. Objectif : permettre une réponse immédiate en cas d’incident, en attendant l’arrivée des unités régulières.

Cette tension latente se traduit concrètement par des vagues de frappes israéliennes au Liban. Selon les médias locaux, des dizaines de frappes ont touché plusieurs régions du pays. Tsahal a indiqué avoir ciblé des entrées de tunnels et infrastructures utilisés pour le stockage d’armes du groupe terroriste Hezbollah. Des explosions secondaires ont été observées après les frappes, signe, selon l’armée, de la présence d’importants stocks de munitions.

Derrière l’apparente tranquillité du paysage nordique, le message est clair pour les habitants comme pour les forces de sécurité : la menace n’a pas disparu, et la préparation à un possible regain de violence reste une priorité absolue.