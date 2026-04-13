"Nous ne faisons pas confiance aux Américains", déclare le chef des négociateurs iraniens

Le chef de la délégation iranienne aux pourparlers au Pakistan et président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, est rentré en Iran en affichant une profonde méfiance envers les États-Unis. Lors d’une conférence de presse, il a déclaré que Téhéran n’avait "jamais fait confiance aux Américains" et que c’était désormais à Washington de prouver sa crédibilité. Selon lui, les discussions se sont révélées plus limitées que prévu, laissant planer de sérieux doutes sur la volonté américaine de parvenir à un accord.

Adoptant un ton ferme, Mohammad Bagher Ghalibaf a également réagi aux menaces liées au détroit d’Ormuz, affirmant qu’elles n’auraient aucun impact sur la population iranienne. "Le peuple iranien a montré qu’il ne cède pas aux pressions, qu’elles soient militaires, économiques ou politiques", a-t-il insisté, soulignant la résilience du pays face aux sanctions et aux tensions régionales.

S’adressant directement au président américain Donald Trump, il a averti : "Si vous faites la guerre, nous ferons la guerre ; si vous agissez avec rationalité, nous répondrons avec rationalité. Nous ne céderons à aucune menace". Cette déclaration illustre la montée du ton entre les deux pays, alors que les perspectives diplomatiques semblent s’éloigner.

Parallèlement, selon des informations relayées par Kan, les autorités pakistanaises se disent déçues de l’échec des négociations, tout en espérant prolonger le cessez-le-feu. En Israël, les responsables politiques et militaires se prépareraient à une reprise des hostilités, dans l’attente d’un feu vert de Washington, ce qui laisse présager une nouvelle phase d’escalade dans la région.