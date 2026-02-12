Près de 700 missiles en moins d’un an : l’Iran accélère sa course à l'armement

Les services de renseignement occidentaux et israéliens tirent la sonnette d’alarme : l’Iran aurait relancé à un rythme soutenu son programme de missiles balistiques depuis l’opération israélienne "Réveil du lion" menée l’été dernier. Selon des évaluations récentes, le régime des mollahs pourrait disposer, dans les prochaines semaines, de 1 800 à 2 000 missiles balistiques potentiellement dirigés vers Israël, soit une augmentation estimée à environ 700 missiles en moins d’un an.

Avant l’opération de juin dernier, l’arsenal iranien était évalué à près de 3 000 missiles, avec un objectif affiché d’atteindre les 5 000 d’ici fin 2025. Les frappes israéliennes avaient détruit environ 35 installations industrielles ainsi que la moitié des lanceurs, réduisant le stock à quelque 1 300 missiles à l’issue des combats. Mais des images satellites, relayées notamment par le New York Times, montrent que Téhéran a rapidement réparé les infrastructures endommagées.

Contrairement au programme nucléaire, plus complexe et soumis à des pressions internationales accrues, le développement de missiles balistiques reste pour l’Iran un levier stratégique relativement accessible et moins coûteux. Les autorités iraniennes auraient d’ailleurs fait savoir à leurs interlocuteurs qu’elles ne sont pas prêtes à faire de concessions sur ce volet, qu’elles considèrent comme une garantie de dissuasion conventionnelle.

La montée en puissance de cet arsenal intervient dans un contexte diplomatique sensible. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a récemment estimé qu’il était urgent de fixer, à Washington, des principes clairs pour toute négociation avec Téhéran, notamment la préservation d’une "liberté d’action militaire" en cas de violation des engagements iraniens.

La tension s’est accrue encore la semaine dernière, lorsque l’Iran a présenté le missile "Khorramshahr-4", qu’il affirme capable de percer les systèmes de défense israéliens.

Côté israélien, l’armée se prépare à un scénario plus intense que les affrontements précédents. Bien que l’opération de juin 2025 ait permis un taux d’interception supérieur à 80 %, les responsables de la défense aérienne évoquent désormais des hypothèses d’attaques plus massives. Si l’aviation israélienne affiche sa confiance face aux avancées technologiques iraniennes, le niveau d’alerte reste maximal, dans l’éventualité où la diplomatie céderait de nouveau la place à une confrontation directe.