Syrie : des roquettes découvertes à 12 kilomètres de la frontière israélienne

La Direction syrienne de la sécurité intérieure a annoncé avoir découvert, dans la nuit de lundi à mardi, une cache contenant plusieurs roquettes de type Grad dans le village d’Al-Harah, dans le sud de la Syrie.

Située dans la province de Deraa, la localité se trouve à seulement une douzaine de kilomètres de la frontière israélienne et à proximité du plateau du Golan.

Selon le communiqué officiel, les roquettes avaient été dissimulées dans le village. Les forces de sécurité syriennes se sont rendues sur place avant de saisir les projectiles et de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des habitants ».

Des images diffusées par les autorités montrent plusieurs roquettes alignées après leur découverte. Aucun détail n’a été fourni sur leur état, leur provenance ou leur capacité opérationnelle.

Les roquettes Grad sont des projectiles de 122 millimètres pouvant être tirés depuis des lance-roquettes multiples ou des dispositifs improvisés. Leur portée varie selon les modèles. Aucun lanceur n’a toutefois été signalé parmi le matériel saisi.

Les autorités syriennes n’ont pas indiqué qui avait entreposé ces armes ni depuis combien de temps elles se trouvaient dans le village. Elles n’ont pas davantage évoqué l’existence d’un projet d’attaque contre Israël.

La découverte intervient dans une région considérée comme particulièrement sensible en raison de sa proximité avec Israël et la Jordanie. La province de Deraa a accueilli, au fil des années, différents groupes armés et d’importantes quantités d’armes héritées de la guerre civile syrienne.

À ce stade, aucune arrestation n’a été annoncée. Les services de sécurité syriens devraient poursuivre leur enquête pour identifier les responsables de cette cache et déterminer la destination prévue des roquettes.