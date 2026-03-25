Téhéran raille Washington : "Les États-Unis négocient avec eux-mêmes"

Un porte-parole militaire iranien a vivement critiqué Washington, affirmant que les États-Unis "négocient avec eux-mêmes", selon des propos relayés par les médias d’État. Cette déclaration intervient au lendemain des affirmations du président américain Donald Trump, qui a assuré que Téhéran souhaitait conclure un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Selon des informations rapportées par de nombreux médias, l’administration américaine aurait élaboré un plan en 15 points visant à mettre un terme au conflit, transmis aux autorités iraniennes. Mais du côté de Téhéran, le ton est loin d’être conciliant. Ebrahim Zolfaqari, porte-parole du quartier général central Khatam al-Anbiya, a tourné en dérision les initiatives américaines, évoquant une "lutte interne" à Washington et affirmant qu’un compromis entre les deux camps était impossible en l’état.

Dans la même intervention, le responsable militaire a également mis en garde contre toute attente de retour à la normale sur le plan économique. Selon lui, les investissements américains et les niveaux de prix de l’énergie d’avant-guerre ne pourront être rétablis tant que les États-Unis ne reconnaîtront pas que la stabilité régionale repose sur les forces armées iraniennes.

Ces déclarations illustrent le fossé persistant entre les deux pays, alors même que des initiatives diplomatiques sont évoquées en coulisses pour tenter de mettre fin aux hostilités.