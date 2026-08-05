Tensions à la frontière irakienne : l’armée syrienne relève son niveau d’alerte

L’armée syrienne a relevé son niveau d’alerte et rappelé certains militaires en permission, alors que des mouvements de troupes sont signalés près de la frontière avec l’Irak, rapporte The Media Line dans le Jerusalem Post.

Selon des sources citées par Al Arabiya, plusieurs unités ont reçu l’ordre d’accroître leur préparation opérationnelle. Des médias syriens évoquent un passage au « niveau d’alerte C » et le retour immédiat des soldats dans leurs bases.

Certaines formations auraient également été envoyées vers les régions frontalières. Ni le nombre de militaires mobilisés ni les lieux précis de leur déploiement n’ont pu être vérifiés de manière indépendante.

Deux soldats syriens interrogés anonymement par The Media Line ont confirmé que leurs permissions, commencées lundi, avaient été annulées. Ils affirment avoir reçu l’ordre de regagner immédiatement leur unité sans obtenir d’explication.

Ces témoignages ne permettent toutefois pas de déterminer si la mobilisation concerne toute l’armée syrienne ou seulement certaines unités stationnées dans l’est du pays.

Le ministère syrien de la Défense n’a publié aucun communiqué sur la nature de la menace, la durée des mesures ou la préparation d’une éventuelle opération militaire.

La situation aux postes-frontières demeure également incertaine. Aucun élément ne permet pour l’instant d’établir si les mouvements militaires ont perturbé le trafic civil et commercial entre la Syrie et l’Irak.

Les secteurs de Deir ez-Zor et de Hassaké, ainsi que les axes reliant l’est de la Syrie au territoire irakien, restent confrontés à plusieurs menaces sécuritaires.

En l’absence d’explication officielle, cette mobilisation pourrait aussi bien constituer une mesure de précaution temporaire que les préparatifs d’une opération plus large.