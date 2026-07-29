Un sondage révèle une image favorable de Netanyahou auprès d'une majorité d'Iraniens

Plus de la moitié des Iraniens interrogés déclarent avoir une opinion positive de Benjamin Netanyahou. , tandis que 40 % considèrent les frappes israélo-américaines contre la République islamique comme une « intervention humanitaire ».

Une majorité des Iraniens interrogés dans le cadre d'un sondage réalisé par la fondation néerlandaise GAMAAN (Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran) déclarent avoir une opinion favorable du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, tandis que 40 % qualifient les frappes israélo-américaines contre la République islamique d'« intervention humanitaire ».

Cette enquête, menée auprès de 31 450 Iraniens âgés de 15 ans et plus entre le 20 et le 27 juin 2026, montre que 51 % des personnes interrogées ont une opinion positive de Benjamin Netanyahou, contre 38 % qui en ont une opinion négative. Le président américain Donald Trump recueille quant à lui 44 % d'opinions favorables, un niveau équivalent à celui des avis défavorables.

Concernant les frappes menées par Israël et les États-Unis, 40 % des répondants estiment qu'elles constituaient une « intervention humanitaire », tandis que 42 % les considèrent comme une agression militaire contre l'Iran. Par ailleurs, 60 % se disent satisfaits de l'affaiblissement de la République islamique à l'issue du conflit.

Le sondage indique également que seuls 13 % des Iraniens souhaitent continuer à vivre sous le régime de la République islamique. Une majorité des personnes interrogées préfèrent un autre système politique, qu'il soit monarchique ou républicain.

Sur les questions stratégiques, 59 % des répondants se disent opposés à ce que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, tandis que 51 % estiment que le programme de missiles balistiques n'a pas renforcé la sécurité du pays. Près de 47 % jugent également que la fermeture du détroit d'Ormuz n'était pas la bonne décision.

L'enquête revient aussi sur les manifestations qui ont éclaté en décembre dernier en raison de la crise économique. 25 % des personnes interrogées affirment y avoir participé, ce qui représenterait environ 14 millions d'Iraniens, selon GAMAAN. Parmi eux, 71 % disent avoir manifesté en raison de leur opposition au régime, 62 % à cause de l'inflation et de la corruption, et 55 % après l'appel lancé par le prince héritier en exil Reza Pahlavi.

Selon le sondage, 80 % des répondants condamnent la répression menée par les autorités iraniennes contre les manifestants.