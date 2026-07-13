"Une personne malfaisante" : L’Iran s’en prend à Lindsey Graham

Au lendemain du décès soudain du sénateur républicain Lindsey Graham, les autorités iraniennes ont multiplié les attaques verbales contre celui qui figurait parmi les plus fervents défenseurs d'une ligne dure face à la République islamique. Téhéran a salué sa disparition en des termes particulièrement virulents.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a qualifié lundi Lindsey Graham de personne « malfaisante », estimant que « notre peuple ne portera pas le deuil d'un homme dont la philosophie de vie était l'agression et l'intimidation ».

Il a ajouté que « tout son être était malfaisant », en référence aux positions du sénateur américain, qui plaidait depuis de nombreuses années pour une politique de fermeté envers Téhéran et soutenait l'idée d'une action militaire contre le régime iranien.

Dimanche déjà, plusieurs présentateurs de la télévision d'État iranienne s'étaient réjouis en direct de la disparition du sénateur, décédé à l'âge de 71 ans après une maladie soudaine, selon un communiqué de son bureau.

Proche allié d'Israël et soutien indéfectible de l'Ukraine, Lindsey Graham était considéré comme l'une des figures les plus influentes du Parti républicain en matière de politique étrangère. Il appelait régulièrement à un renforcement des sanctions contre l'Iran et à une réponse ferme face aux activités militaires et nucléaires de la République islamique.

Ces déclarations interviennent alors que les tensions entre Washington et Téhéran connaissent une nouvelle escalade.