Benjamin Netanyahou s'entretiendra aujourd'hui avec le président libanais, affirme une ministre israélienne

Un contact direct entre Israël et le Liban pourrait intervenir dans les prochaines heures. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit s’entretenir avec le président libanais Joseph Aoun, selon la ministre israélienne de la Science et de la Technologie, Gila Gamliel, membre du cabinet de sécurité.

Cette conversation, si elle se concrétise, marquerait une première après des décennies d’absence de dialogue au plus haut niveau entre les deux pays. Gila Gamliel a évoqué une initiative susceptible d’ouvrir la voie à une amélioration des relations, dans un contexte régional particulièrement tendu. L’annonce intervient peu après que le président américain Donald Trump a affirmé que des dirigeants israéliens et libanais devaient échanger dans la journée, sans préciser leur identité.

Toutefois, côté libanais, une source officielle a indiqué ne pas être informée d’un tel échange, soulignant l’incertitude qui entoure encore cette initiative. Cette divergence met en lumière la fragilité des efforts diplomatiques en cours.

Mardi, des représentants israéliens et libanais s’étaient rencontrés à Washington, sous l’égide des États-Unis, lors de discussions inédites à ce niveau. Ces échanges interviennent alors que des informations font état de possibles avancées vers un cessez-le-feu dans le conflit opposant Israël au Hezbollah, organisation terroriste soutenue par l’Iran.