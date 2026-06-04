Eyal Zamir : "Il n’y a plus de politique de retenue face aux menaces du Hezbollah"

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a tenu jeudi une réunion d’évaluation de la situation au Commandement Nord avec les responsables des collectivités locales du nord d’Israël ainsi qu’avec les membres du Forum de l’état-major général. Cette rencontre visait à renforcer la coordination entre l’armée et les autorités civiles alors que les opérations se poursuivent face au Hezbollah dans le sud du Liban.

Au cours de cette réunion, Eyal Zamir a salué les réalisations des forces de Tsahal et des commandants du Commandement Nord, soulignant que les objectifs de l’armée demeurent la protection des habitants du nord du pays, la création d’une nouvelle réalité sécuritaire et l’affaiblissement durable du Hezbollah. Il a également remercié les élus locaux pour leur leadership et leur coopération tout au long du conflit, affirmant que l’armée continuerait à travailler en étroite collaboration avec eux afin de garantir la sécurité des populations.

Le chef d’état-major a insisté sur le fait que Tsahal restait en état d’alerte sur plusieurs fronts à travers le Moyen-Orient, tout en concentrant l’essentiel de ses moyens sur la frontière nord. "La majorité des forces et des capacités de Tsahal sont déployées dans le secteur nord", a-t-il déclaré. Il a rappelé que les troupes poursuivent leurs opérations terrestres et leurs frappes contre les infrastructures terroristes du Hezbollah. Cette semaine encore, des soldats israéliens ont mené une opération dans le secteur de la crête du Beaufort, où ils ont détruit des infrastructures terroristes du Hezbollah construites au fil des années.

Eyal Zamir a également affirmé que l’Iran et son "axe" avaient été affaiblis à un niveau sans précédent, tandis que le Hezbollah, qu’il a décrit comme l’un des principaux piliers de l’influence iranienne dans la région, avait subi de lourds revers. Revenant sur l’opération "Roaring Lion", il a expliqué que Tsahal avait agi rapidement lorsqu’elle avait identifié une implication du Hezbollah dans les attaques contre Israël, afin d’empêcher toute tentative d’infiltration ou de tirs de missiles antichars contre les localités frontalières.

"Notre politique est claire : il n’y a plus de retenue. Nous agissons de manière proactive contre chaque menace émergente", a déclaré le chef d’état-major. Reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants du nord, il a toutefois estimé que Tsahal détenait aujourd’hui l’avantage stratégique. "Notre mission est d’assurer votre sécurité et votre protection, afin de rétablir durablement la paix et la sécurité. Ensemble, nous sommes déterminés à construire une réalité sécuritaire meilleure sur le long terme", a-t-il conclu.