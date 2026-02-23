Israël estime préférable de dialoguer directement avec l’armée libanaise plutôt qu'avec la FINUL

À l’approche de la fin du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), prévue à la fin de l’année, de hauts responsables israéliens de la sécurité estiment qu’il serait préférable d’agir directement avec l’armée libanaise plutôt que par l’intermédiaire du contingent onusien. Selon des informations diffusées lundi matin sur la radio publique Kan Reshet Bet, les autorités de défense considèrent que la FINUL adopte ces dernières semaines une posture de plus en plus critique envers Tsahal et l’État d’Israël.

Parmi les points de friction figurent les mécanismes de coordination sur le terrain ainsi que certains communiqués publiés par la force onusienne à l’encontre d’Israël. Des responsables israéliens auraient même confié à des interlocuteurs américains qu’il serait "préférable que Tsahal opère directement face à l’armée libanaise, sans présence ni accompagnement de la FINUL près de la frontière", estimant que la mission internationale "cause davantage de tort que de bénéfice".

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu sur le front nord, la coordination entre Israël et le Liban s’effectue par l’entremise des États-Unis, dans le cadre d’un mécanisme destiné à garantir l’application des accords. Des sources sécuritaires israéliennes n’excluent pas, à terme, l’ouverture d’un canal direct avec l’armée libanaise afin de préserver le calme le long de la ligne de front, à condition que celle-ci prenne des mesures concrètes pour désarmer le Hezbollah.

Dans ce contexte, le quotidien libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, rapportait fin décembre 2025 l’existence d’un projet soutenu par plusieurs pays européens visant à instaurer un contrôle international aux frontières libano-syrienne et libano-israélienne. Selon cette même source, Israël s’opposerait à un dispositif similaire à la FINUL sur sa frontière et préférerait confier un rôle accru au Royaume-Uni, notamment par l’installation de tours d’observation le long des frontières terrestres.

En juillet dernier, le journal saoudien Asharq Al-Awsat révélait d’ailleurs que Londres avait officiellement proposé de fournir au Liban des tours de surveillance destinées à renforcer la stabilité et à garantir l’application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Les autorités libanaises n’auraient pas rejeté l’offre, tout en soulignant que leur priorité restait la consolidation du cessez-le-feu.