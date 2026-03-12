Israël et les États-Unis discutent d’une possible frappe contre les sites nucléaires iraniens

Israël et les États-Unis ont récemment tenu des discussions sur une éventuelle frappe contre les installations nucléaires de l’Iran, selon des informations rapportées mercredi soir par Kan, citant une source israélienne. Ces échanges interviennent alors que certains responsables évoquent la possibilité d’entrer dans les dernières phases de la campagne militaire contre la République islamique.

Au cours des derniers jours, plusieurs réunions se sont tenues aux États-Unis avec la participation de hauts responsables des forces aériennes israéliennes et américaines. Les discussions ont notamment porté sur les enseignements tirés des frappes menées en juin dernier contre des sites nucléaires majeurs en Iran (Fordo, Natanz et Ispahan) lors de l’opération israélienne "Réveil du lion". Les participants ont également examiné la question de savoir si une attaque aérienne pourrait détruire l’uranium enrichi qui serait enfoui profondément sous l’installation de Fordo.

Selon une source israélienne citée par le média israélien, Israël et les États-Unis coordonnent étroitement leurs actions, chaque pays apportant ses capacités spécifiques. "Les plans sont prêts, il ne reste qu’à prendre la décision", a indiqué cette source.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi lors d’une conférence de presse en Floride que la guerre pourrait se terminer prochainement, tout en précisant qu’une issue n’était pas attendue dans l’immédiat. Il a expliqué que pour Washington, le succès serait atteint lorsque l’Iran ne chercherait plus à obtenir l’arme nucléaire et ne disposerait plus, sur le long terme, de capacités pour développer des armes susceptibles de menacer les États-Unis, Israël ou leurs alliés au Moyen-Orient.

L’émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a pour sa part affirmé dans une interview à la chaîne CNBC que les États-Unis avaient "presque entièrement détruit" les capacités d’enrichissement d’uranium de l’Iran, notamment sur les sites d’Ispahan, Natanz et Fordo. Il a toutefois souligné que Téhéran possédait un vaste programme de production de centrifugeuses.

Witkoff a également indiqué qu’après l’opération américaine baptisée "Marteau de minuit", les autorités iraniennes avaient expulsé les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Selon lui, si le programme nucléaire iranien est réellement destiné à des fins civiles, Téhéran devrait accepter la présence d’inspecteurs internationaux sur son territoire.