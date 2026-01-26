Israël ouvrira le point de passage de Rafah "dès que les recherches pour retrouver Ran Gvili seront achevées"

Le bureau du Premier ministre israélien a annoncé dimanche soir qu'Israël acceptait d'ouvrir le point de passage de Rafah de manière limitée, à l'issue d'une réunion du cabinet politico-sécuritaire. Cette décision s'inscrit dans le cadre du plan en 20 points du président américain Donald Trump, mais reste soumise à des conditions drastiques.

Selon le communiqué officiel, le passage ne sera autorisé que pour une personne à la fois, sous un contrôle israélien total. Surtout, cette ouverture est conditionnée à la coopération complète du Hamas et à "l'achèvement des efforts" pour récupérer la dépouille de Ran Gvili, dernier otage décédé retenu à Gaza.

Les forces israéliennes poursuivent actuellement l'opération "Courage du cœur" pour retrouver le corps de Gvili. Suite à un long travail de renseignement, l'armée estime que sa dépouille serait enterrée dans un cimetière du quartier de Shuja'iyya, dans la zone contrôlée par Israël à Gaza. Des équipes spécialisées utilisent du matériel sophistiqué pour identifier le soldat disparu.

Cette annonce divise profondément le gouvernement israélien. Plusieurs ministres s'opposent fermement à l'ouverture du passage, y voyant une transition prématurée vers la phase 2 du plan Trump. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a qualifié cette décision de "grande erreur" et de "très mauvais message", exhortant ses collègues à cesser leur "naïveté" face aux pressions américaines. La ministre Strook a abondé dans son sens, affirmant qu'Israël livrait Gaza à l'Autorité palestinienne "avec le sang de nos enfants".

Pourtant, selon des sources proches du dossier, l'administration Trump considère qu'un accord est déjà conclu avec Israël, l'Égypte et les Palestiniens pour une ouverture cette semaine. Le Premier ministre Netanyahou n'a pas encore indiqué s'il soumettra la décision au vote du cabinet.

Sur le plan technique, les modalités sont déjà définies : le passage pourra être opérationnel sous 48 heures après approbation. Il sera géré par la mission européenne EUBAM et les services de renseignement de l'Autorité palestinienne. Israël recevra la liste des entrants et effectuera des contrôles à distance via le Shin Bet, incluant reconnaissance faciale, vérification d'identité et rayons X.

Selon la chaîne saoudienne ASharq, l'Égypte a informé le comité technocratique chargé de gérer Gaza que l'ouverture était imminente, les Américains ayant intensifié leurs pressions sur Israël pour accélérer le processus et permettre au comité de débuter ses activités dans le territoire gazaoui.