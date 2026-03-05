La frappe contre une école en Iran due à un missile iranien défaillant, selon un conseiller de Netanyahou

Un conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que la frappe meurtrière ayant touché une école de jeunes filles en Iran a été provoquée par un missile iranien défaillant, et non par une attaque américaine ou israélienne comme l’affirment les autorités de Téhéran.

L’attaque s’est produite à l’école Shajareh Tayyebeh, située dans la ville de Minab, dans la province méridionale de Hormozgan. Selon les médias iraniens, la frappe a eu lieu pendant les heures de classe alors que des élèves se trouvaient dans l’établissement. Les autorités iraniennes ont fait état d’au moins 180 morts, dont une majorité de jeunes écolières.

Le président iranien Massoud Pezeshkian et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi ont accusé les États-Unis et Israël d’être responsables de cette frappe, la qualifiant d’attaque délibérée contre des civils et d’un crime de guerre.

Interrogé mercredi sur CNN par la journaliste Erin Burnett, le conseiller diplomatique de Benjamin Netanyahou, Ophir Falk, a rejeté ces accusations. "D’après ce que je comprends, il s’agit clairement d’un tir iranien, un missile qui a dévié de sa trajectoire", a-t-il déclaré, affirmant que l’incident serait dû à un dysfonctionnement lors d’un tir iranien.

Falk a également soutenu que ce type d’incident n’était pas inédit, évoquant des cas similaires survenus lors de tirs de roquettes à Gaza. Selon lui, une proportion significative de missiles iraniens connaîtrait des défaillances en vol. Il a affirmé être "absolument certain" que l’armée américaine n’a pas intentionnellement visé des civils.

Le conseiller israélien a par ailleurs insisté sur le fait que les États-Unis et Israël ne ciblent pas délibérément les populations civiles. "Chaque victime civile est une tragédie pour nous", a-t-il déclaré, ajoutant que les deux pays prennent des mesures pour éviter de telles pertes. À l’inverse, il a accusé l’Iran de cibler délibérément des civils israéliens.