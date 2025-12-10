"La guerre avec la Syrie est inévitable", affirme Amichai Chikli

Le ministre israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme, Amichai Chikli, a publié mardi soir sur X qu'une guerre avec la Syrie était "inévitable". Sa déclaration accompagnait une vidéo montrant des soldats de l'armée syrienne chantant lors des célébrations marquant un an de la chute d'Assad : "Gaza, Gaza, notre cri de ralliement, victoire et détermination, nuit et jour".

Cette sortie intervient alors que le quotidien saoudien ASharq Al-Awsat a rapporté que le Premier ministre Netanyahou aurait refusé de signer un accord de sécurité avec la Syrie en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Le bureau du Premier ministre a démenti, affirmant qu'il y a eu des contacts sous l'égide des États-Unis, mais qu'aucun accord avec la Syrie n'a jamais été conclu.

Toutefois, une source damascène impliquée dans les détails a confié à N12 que "la version finale de l'accord est presque prête" et se trouve dans ses dernières étapes. "C'est une question de peu de temps avant qu'une percée puisse se produire. La forme concrète que prendra l'accord est actuellement à l'ordre du jour", a-t-elle précisé.

À Damas, la chute d'Assad a été célébrée par des défilés militaires, des hélicoptères survolant la capitale et des convois de soldats dans les rues. Mais derrière les festivités du régime d'Al-Sharaa, les minorités syriennes expriment de profondes craintes pour l'avenir.

Une résidente alaouite de la région côtière syrienne a déclaré à N12 : "Aujourd'hui, à mes yeux, les relations avec Israël dans la Syrie actuelle ne sont qu'un moyen de gagner du temps, en toute honnêteté. C'est une tentative de repousser la confrontation, de recruter des soutiens extrémistes et de préparer le terrain pour des événements tragiques, similaires à ceux du 7 octobre".

Il y a une semaine, le président américain Donald Trump a mis en garde Israël contre des actions susceptibles de nuire au développement de la Syrie, l'appelant à promouvoir le dialogue avec le gouvernement d'Ahmed Al-Sharaa. Cette déclaration sur Truth Social constituait le premier message américain public à Israël après l'incident survenu il y a deux semaines en Syrie, au cours duquel vingt Syriens ont été tués dans un bombardement de Tsahal. Selon un haut responsable américain, la conduite israélienne en Syrie nuit aux efforts américains pour promouvoir un accord de sécurité entre les deux pays.