Tsahal prépare l’après-guerre au Liban

Des discussions ont eu lieu ces dernières heures entre l’échelon politique israélien et l’état-major de Tsahal concernant le futur déploiement des forces dans le sud du Liban.

L’armée devrait présenter un plan visant à maintenir des troupes dans certaines positions stratégiques, afin d’assurer la sécurité des habitants du nord d’Israël et des soldats déployés sur le terrain.

Le Commandement Nord a analysé le relief du sud du Liban et identifié plusieurs points permettant de contrôler par l’observation et le feu des secteurs clés. Selon des responsables de la défense, les négociations avec le gouvernement libanais pourraient permettre de lancer un projet pilote transférant certaines zones au contrôle de l’armée libanaise.

Sur le terrain, les forces israéliennes estiment que la phase de progression territoriale importante touche en grande partie à sa fin, tandis que l’accent opérationnel se déplace vers la sécurisation des positions existantes et l’élimination des menaces immédiates.

La zone reste toutefois active. Des forces de la 36e division sont déployées sur des positions clés de la crête d’Ali al-Taher, où elles opèrent principalement depuis des positions défensives.

Mercredi, les soldats ont identifié une cellule terroriste armée opérant à proximité de leurs positions dans la zone de sécurité. La cellule a été frappée au nord de cette zone afin de supprimer la menace.

Dans un autre incident sur la même crête, quatre terroristes circulant à bord d’un bulldozer et d’une moto ont pénétré dans la zone sécurisée et se sont approchés des forces israéliennes. Après des tirs de sommation ignorés, les soldats ont ouvert un feu ciblé et des impacts ont été identifiés.

Tsahal affirme que l’utilisation d’engins civils par le Hezbollah illustre une nouvelle fois l’exploitation de la population et des infrastructures civiles libanaises comme couverture pour ses activités.

La question des infrastructures souterraines reste également au centre des préoccupations. La destruction des tunnels dans la zone de la crête d’Ali al-Taher a été temporairement suspendue pour des raisons opérationnelles, tandis que des unités spécialisées, dont Yahalom et des forces commando, poursuivent leur évaluation du réseau souterrain. Selon l’armée, des terroristes pourraient encore être piégés dans un tunnel près de Tabnit.