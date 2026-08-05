Benjamin Netanyahou annonce qu'Israël n'a pas encore accepté le plan pour Gaza soutenu par Washington

Benjamin Netanyahou affirme que le texte proposé par l’équipe de Donald Trump ne répond pas aux exigences israéliennes. Jérusalem a transmis ses modifications à Washington.

Israël n’a pas approuvé la nouvelle feuille de route américaine concernant la bande de Gaza, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans une vidéo diffusée dans la nuit sur les réseaux sociaux.

« Ils nous ont envoyé un projet que nous n’avons pas accepté. Ce n’est pas notre projet. Nous leur avons transmis nos commentaires », a affirmé Benjamin Netanyahou, sans détailler les changements réclamés par Jérusalem.

Cette prise de position intervient après la rencontre organisée lundi entre Benjamin Netanyahou et les représentants du « Conseil de la paix », l’organisme mis en place par le président américain Donald Trump pour superviser la deuxième phase de son plan pour Gaza.

L’équipe américaine estime pouvoir obtenir le désarmement du Hamas ainsi que la démilitarisation complète de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou a assuré qu’Israël continuait d’évaluer cette possibilité.

« L’équipe de Donald Trump pense pouvoir parvenir au désarmement du Hamas et à la démilitarisation de Gaza. Nous examinons cette option », a déclaré Benjamin Netanyahou.

Le calendrier d’un éventuel retrait de Tsahal reste au centre des désaccords. Lors de la réunion, les représentants du Conseil de la paix auraient assuré à Benjamin Netanyahou que l’armée israélienne ne serait pas contrainte d’abandonner ses positions actuelles avant le désarmement complet du Hamas.

Tsahal contrôle aujourd’hui plus de 60 % de la bande de Gaza. Israël exige que les armes et les infrastructures militaires du Hamas, parmi lesquelles les tunnels, les lanceurs et les capacités de production, soient entièrement démantelées avant toute nouvelle étape du plan.

Les échanges entre Jérusalem et Washington se poursuivent, mais aucun calendrier n’a été annoncé pour la présentation d’une nouvelle version du texte ou la conclusion d’un éventuel accord.

Cette annonce intervient alors qu’un septième cycle de négociations distinctes entre Israël et le Liban, sous médiation américaine, se déroule à Rome. Ces discussions doivent se poursuivre jusqu’à jeudi.