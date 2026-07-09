Benjamin Netanyahou : "Si nous n’avions pas agi avec force, l’Iran se serait doté de l’arme nucléaire"

La cérémonie de remise des ailes de la 192e promotion de l’école de pilotage de l’armée de l’air israélienne s’est tenue jeudi soir sur la base de Hatzerim, en présence des plus hauts responsables politiques et militaires du pays. Parmi les diplômés figurent notamment deux femmes. Cette promotion avait commencé sa formation quelques mois seulement avant l’attaque terroriste du 7 octobre.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président Isaac Herzog, le ministre de la Défense Israël Katz, le chef d’état-major Eyal Zamir et le commandant de l’armée de l’air, le général Tomer Bar, ont participé à la cérémonie.

Premier à prendre la parole, Benjamin Netanyahou a affirmé que les opérations récentes avaient démontré la portée stratégique de l’armée de l’air israélienne. "Nous avons prouvé que le bras long de l’armée de l’air atteint partout, du Yémen à l’Iran", a-t-il déclaré. "Le travail n’est pas terminé, des axes tombent et d’autres se lèvent. Nous en tenons compte, nous sommes prêts à tous les scénarios. Nous devons toujours être plus forts que nos ennemis. Si nous n’avions pas agi avec force, l’Iran se serait doté de l’arme nucléaire."

Le Premier ministre a également insisté sur l’importance de préserver la supériorité aérienne d’Israël, qu’il a présentée comme un pilier de la doctrine de sécurité nationale et comme un élément essentiel de stabilité au Moyen-Orient. "Vous êtes les meilleurs pilotes et navigateurs que nous ayons, et nous vous équipons des meilleurs outils", a-t-il lancé aux nouveaux diplômés.

Le président Isaac Herzog a, de son côté, souligné le caractère exceptionnel de cette promotion, formée en temps de guerre. "Jamais dans l’histoire d’Israël un cours de pilotage ne s’était déroulé du début à la fin pendant une guerre", a-t-il déclaré aux diplômés et à leurs familles. Il a salué leur participation à des missions opérationnelles au cours même de leur formation, affirmant que l’armée de l’air avait prouvé ces dernières années ce qu’Israël savait déjà : "Israël possède la meilleure armée de l’air du monde."

Le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé que Tsahal suivait de près les développements en Iran et au Liban, et restait prêt à agir immédiatement. Il a évoqué les opérations menées par les pilotes israéliens dans plusieurs théâtres du Moyen-Orient, affirmant que l’armée avait créé une supériorité aérienne lui permettant de frapper "dans chaque zone choisie". Selon lui, Tsahal a éliminé des responsables du régime iranien, des figures du programme nucléaire, des industries d’armement, des batteries de missiles sol-air et des lanceurs de missiles sol-sol.

"Nous avons transformé le troisième cercle en premier cercle", a déclaré Zamir, affirmant que les ennemis d’Israël à Gaza, Beyrouth, Sanaa et Téhéran avaient ressenti "le même sentiment d’être pourchassés". Il a également salué les performances de la défense aérienne israélienne, avec des taux de réussite qu’il a qualifiés de "sans précédent", permettant à Israël de continuer à combattre tout en éloignant des menaces existentielles avant qu’elles ne deviennent immédiates.

Le chef d’état-major a aussi évoqué la coopération avec les États-Unis, qualifiée d’"historique", affirmant que l’armée de l’air israélienne avait opéré "aile contre aile" avec l’US Air Force dans le cadre d’une coordination militaire inédite.

Le ministre de la Défense Israël Katz a, lui aussi, adressé un message direct à l’Iran. Revenant sur un discours prononcé l’an dernier lors de la 190e promotion de l’école de pilotage, il a affirmé que la "longue main" d’Israël avait depuis été démontrée sur le terrain. Selon lui, lors de l’opération "Rugissement du lion", Israël est retourné frapper dans le ciel iranien et a éliminé de nombreux hauts responsables du régime.

"Tsahal est en alerte et prêt à reprendre la campagne, à rétablir la supériorité aérienne et à mener des frappes israéliennes indépendantes en Iran pour éliminer les menaces, même pour une troisième fois", a déclaré Katz. "Si nous devons revenir, nous reviendrons avec encore plus de force."

Le ministre a conclu en affirmant que, depuis l’attaque terroriste du 7 octobre, les pilotes et navigateurs de l’armée de l’air avaient démontré que le pouvoir politique pouvait prendre les décisions les plus difficiles et frapper les ennemis d’Israël "partout". Selon lui, en 21 mois de guerre, Israël a réussi à "changer le visage du Moyen-Orient".