Isaac Herzog alerte sur l’antisémitisme et veut relancer les liens avec l'Australie

En visite officielle en Australie, le président israélien Isaac Herzog a consacré une partie de son déplacement aux enjeux de l’antisémitisme et aux relations entre Israël et Canberra. Il s’est rendu se mardi à la Moriah School, à Sydney, où il a été accueilli par des centaines d’élèves brandissant des drapeaux israéliens et chantant "Am Israël 'Hai" (Le peuple d'Israël vit).

Accompagné de son épouse Mikhal, le chef de l’État a ensuite participé à une séance de questions-réponses avec des lycéens juifs locaux. Les échanges ont porté sur la montée de l’antisémitisme en Australie, l’attentat terroriste de Bondi Beach et ses répercussions, les relations israélo-australiennes, ainsi que le rôle singulier de la communauté juive australienne dans le lien avec Israël. Le président a encouragé les élèves à affirmer sans crainte leur identité juive et leur attachement à l’État d’Israël.

Évoquant la situation actuelle, Isaac Herzog a alerté sur une vague d’antisémitisme "d’une ampleur jamais vue" dans le pays, soulignant qu’elle était historiquement inattendue en Australie. Il a appelé la communauté juive à faire preuve de fermeté et de fierté, affirmant que le peuple juif ne reculerait pas face à la haine, mais continuerait à avancer avec détermination.

Sur le plan diplomatique, le président israélien a rappelé l’importance historique du soutien australien à la création d’Israël et au retour du peuple juif sur sa terre. Tout en reconnaissant l’existence de désaccords avec le gouvernement actuel, il a insisté sur la nécessité d’un dialogue ouvert, notamment face aux critiques adressées à Israël dans le contexte de sa lutte contre l’extrémisme islamiste-jihadiste et le régime iranien, qu’il a qualifié de menace globale. Selon lui, Israël se perçoit comme un rempart du monde libre dans une période particulièrement difficile.

Face aux manifestations anti-israéliennes organisées en Australie, Isaac Herzog a affirmé croire en une "majorité silencieuse" désireuse de voir les relations entre les deux pays se normaliser et se renforcer. Il a indiqué que ses rencontres prévues à Canberra avec le Premier ministre et les responsables politiques australiens visaient précisément à remettre la relation bilatérale "sur les rails", à l’améliorer et à restaurer un soutien transpartisan à Israël.

Enfin, le président a salué l’influence de la communauté juive australienne en Israël, disproportionnée par rapport à sa taille. Il a souligné le rôle clé du système éducatif juif local, qu’il a décrit comme un pilier essentiel dans la transmission d’une identité forte et résiliente, capable de relier les âmes juives d’un bout à l’autre du monde.