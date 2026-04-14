Vers un dialogue inédit entre Israël et le Liban à Washington sous médiation américaine

Une rencontre diplomatique sans précédent doit se tenir ce mardi à Washington entre les ambassadeurs d’Israël et du Liban aux États-Unis, marquant une étape potentiellement décisive dans les relations entre les deux pays. Cette réunion, prévue comme un premier échange destiné à poser les bases de futures négociations, réunira l’ambassadeur israélien Yechiel Leiter et son homologue libanaise Nada Mouawad, en présence du secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Selon des sources libanaises, Beyrouth a accepté cette rencontre à la demande de Washington, après avoir obtenu l’assurance que les États-Unis exerceraient des pressions sur Benjamin Netanyahou afin qu’il accepte un cessez-le-feu dans le sud du Liban. La question d’une trêve constitue en effet un préalable central pour le Liban, qui conditionne toute avancée vers des négociations directes à l’arrêt des combats, même temporaire.

Cette position contraste avec celle d’Israël, qui privilégie la poursuite des discussions sous pression militaire, dans l’objectif d’affaiblir le Hezbollah. Les divergences entre les deux parties pourraient compliquer les discussions, alors même que Washington tente de jouer un rôle de médiateur pour faire émerger un terrain d’entente.

À Beyrouth, cette initiative diplomatique s’inscrit dans un contexte politique tendu. Le gouvernement libanais est traversé par des divisions internes entre le camp chiite, proche du Hezbollah et focalisé sur l’obtention rapide d’un cessez-le-feu, et d’autres factions qui plaident pour le désarmement de l’organisation. Le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a d’ailleurs appelé le président libanais Joseph Aoun à annuler la rencontre, dénonçant des pressions extérieures contraires aux intérêts du pays.

Du côté israélien, les préparatifs ont été menés avec sérieux : des responsables militaires ont exceptionnellement briefé l’ambassadeur Leiter en amont de la réunion, avec l’aval du chef d’état-major Eyal Zamir et du ministre de la Défense Israël Katz. En toile de fond, les deux pays cherchent également à dissocier le front libanais des tensions avec l’Iran, afin d’éviter que Téhéran n’influence directement le calendrier d’un éventuel cessez-le-feu.

Malgré les attentes suscitées par cette rencontre, de nombreux observateurs estiment que des progrès concrets resteront difficiles tant que les priorités des deux camps demeurent opposées, entre exigence de trêve immédiate et volonté de poursuivre la pression militaire sur le terrain.