Après l'annonce par Trump de l'arrêt des hostilités au Liban, une pluie de critiques s'abat sur Netanyahou

L'annonce du président américain Donald Trump affirmant avoir convaincu Israël de renoncer à une opération militaire prévue au Liban a provoqué une vague de critiques au sein de la classe politique israélienne. Dans un message publié lundi soir, Trump a indiqué s'être entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et avoir obtenu l'arrêt de l'opération, tout en affirmant que le groupe terroriste Hezbollah s'était engagé à cesser ses tirs contre Israël.

Ces déclarations ont suscité de vives réactions, aussi bien dans l'opposition qu'au sein de la coalition. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a dénoncé ce qu'il considère comme une atteinte à l'indépendance d'Israël, résumant sa critique en qualifiant le pays d'"État sous tutelle".

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett a lui aussi fustigé le gouvernement, accusant Netanyahou d'avoir perdu le contrôle de la souveraineté israélienne. Selon lui, les événements récents à Jérusalem, Beit Shemesh, Gaza et au Liban témoignent d'un même problème de gouvernance.

Au sein du gouvernement, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a appelé le Premier ministre à rejeter les pressions américaines. Il a estimé qu'il était temps de dire "non" à Washington et de poursuivre les opérations contre le Hezbollah afin de rétablir la sécurité dans le nord du pays.

L'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot a également critiqué la décision, affirmant qu'aucun dirigeant israélien n'avait auparavant accepté une demande étrangère qu'il juge aussi déraisonnable. Selon lui, le gouvernement porte atteinte aux intérêts nationaux d'Israël en faisant preuve de faiblesse.

Même au sein du Likoud, des voix se sont élevées. Le député Dan Illouz a rappelé d'anciennes déclarations de Benjamin Netanyahou selon lesquelles aucun forum international et aucune pression extérieure ne devaient empêcher Israël de se défendre. Un message adressé directement au Premier ministre pour lui demander de rester fidèle à ce principe dans la crise actuelle.