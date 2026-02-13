L’Irlande affrontera bien Israël en Ligue des nations malgré ses demandes d’exclusion

Malgré des tensions diplomatiques persistantes, l’Irlande disputera bien ses rencontres face à Israël dans le cadre de la Ligue des nations 2026 de l’UEFA. La Fédération irlandaise de football (FAI) a confirmé qu’elle respecterait le calendrier, après le tirage au sort plaçant les deux sélections dans le groupe B3 aux côtés de l’Autriche et du Kosovo, pour des matches programmés entre septembre et novembre.

Cette décision intervient pourtant trois mois après que la FAI a officiellement demandé l’exclusion d’Israël des compétitions européennes. En novembre dernier, l’instance irlandaise avait invoqué de supposées violations des statuts de l’UEFA, accusant la fédération israélienne de ne pas appliquer efficacement les règles contre le racisme et d’autoriser des clubs à évoluer dans des territoires relevant de l’Autorité palestinienne sans son accord. Cette initiative avait alors été largement soutenue par les membres de la FAI.

Depuis, des consultations ont eu lieu avec les responsables de l’UEFA, sans qu’aucune décision n’ait été annoncée. La fédération irlandaise a toutefois rappelé qu’un refus de jouer entraînerait un forfait automatique et d’éventuelles sanctions disciplinaires, voire une exclusion de la compétition.

Les relations entre Dublin et Jérusalem se sont nettement dégradées ces dernières années. En avril 2024, le Premier ministre irlandais de l’époque, Simon Harris, avait suscité des critiques en ne mentionnant pas les otages détenus par le Hamas lors de son premier discours après son élection. Il avait par la suite accusé Israël de "bafouer le droit international" à propos de frappes contre des cibles du Hezbollah au Liban.

Un mois plus tard, l’Irlande rejoignait l’Espagne et la Norvège en reconnaissant officiellement un État palestinien. En décembre 2024, Israël a fermé son ambassade à Dublin, dénonçant la position irlandaise et ses critiques répétées de l’offensive à Gaza.

Plus récemment, l’élection de la présidente de gauche Catherine Connolly, qui a qualifié Israël d’"État terroriste", a encore tendu le climat.

Dans ce contexte politique sensible, la tenue des matches entre les deux sélections s’annonce sous haute tension, même si, sur le plan sportif, la FAI affirme se conformer strictement aux règlements européens.