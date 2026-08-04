מבחן השניצל בחלה: השפים טעמו את המנות מהמוסדות הכי מוכרים - וקיבלו הכרעה

מנה שהפכה בשנים האחרונות לסנדוויץ' הישראלי האולטימטיבי של ימי שישי בצהריים היא השניצל בחלה. השפים שחר לוי ואבי קונפורטי העמידו ב"מדד גלבוע" לבדיקה שלושה מוסדות מוכרים, כדי לבחון את האיזון המדויק הנדרש בין המתיקות והרכות של החלה, פריכות השניצל, הרוטב והתוספות.

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השפים עמדו על הדגשים שהופכים את המנה למוצלחת: האיזון בין כמות הרוטב ללחם, נוכחות המטבוחה והחמוצים שמעניקים קראנצ'יות וחמיצות, ועובי השניצל. בעוד שיש מי שמעדיף שניצל דק בחלה ושניצל עבה בצלחת, המבחן העיקרי נותר השילוב של כל הרכיבים יחד בפה.

המבחן בשטח: מה ראשון ומה התייבש?

החלה הראשונה: זכתה לשבחים על איזון מצוין. החלה תוארה כרכה ונעימה, השניצל עבד היטב, והשילוב עם המטבוחה והחמוצים יצר ביס מספק ומלכד.

החלה השנייה: ספגה ביקורת על יובש. השפים ציינו כי לא הוספה מספיק יד עם הרוטב, והציעו כי אולי היה כדאי לוותר מראש על שניצל אחד כדי לא להכביד.

החלה השלישית: תוארה כמנה צבעונית הכוללת גם כרוב, אך נתפסה כפחות מוצלחת. הביס לא היה מאוזן או "שמח", והורגש היעדר של מטבוחה. בנוסף ציינו כי המלפפון החי לא התאים למנה.

המנצח הגדול

בסיום הטעימות הגיעו השפים להסכמה מלאה ומהירה לגבי הדירוג הסופי:

מקום ראשון: "איציק ורותי" - מוסד הסנדוויצ'ים המוכר והוותיק שקטף את הבכורה.

מקום שני: "חלאס" - סיימו עם המלצה להפחית ממידת היובש.

מקום שלישי: "חלה בשוק הכרמל" - השפים ציינו כי יש מקום לשיפור ברטבים ובעובי המנה.