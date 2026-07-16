מתכון לריזוטו פתיתים ים-תיכוני בחמש דקות הכנה

ימי החופש הגדול בעיצומם, והקריאה שנזרקת לחלל הבית "אני רעב" בקצב של פעם בחמש דקות, מחייבת את ההורים להישאר יצירתיים. ארגנו לכם מתכון קליל וכיפי כדי לשבור שגרה, במאמץ מינימלי.

מרכיבים:

שקית פתיתים, עדיף בצורת אורז

מיכל שמנת לבישול/ להקצפה

שלוש כוסות מים רותחים

כף שמן

בצל חתוך לקוביות

חציל בינוני חתוך לקוביות

2 עגבניות בשלות חתוכות לקוביות

1 כפית מלח

פפריקה מתוקה ופלפל שחור גרוס – לפי הטעם

אופציונלי – מעט צ'ילי גרוס

אופציונלי – פרמזן או גבינה קשה שאתם אוהבים לפזר בסיום

אופן ההכנה:

- מחממים סיר על אש גבוהה עם שמן ומטגנים את הבצל, כשהוא מתחיל להזהיב מוסיפים את החציל, ואחרי שהוא מתרכך מעט – מוסיפים גם את העגבניות. אחרי שתיים-שלוש דקות ערבבו את הכל, ותוסיפו את הפתיתים. ערבוב נוסף ומוסיפים את השמנת והמים החמים.

- בשלב הזה מערבבים היטב, מוסיפים את התבלינים, וסוגרים את הסיר, מבשלים חמש דקות על אש גבוהה.

- נותנים ערבוב קל לסיר, מנמיכים את האש לעוד עשר דקות, מערבבים – מוסיפים פרמז'ן לאקסטרה קרמיות – ומגישים!