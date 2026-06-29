קל יותר ממה שחשבתם: ככה תכינו בבית ריזוטו מושלם כמו במסעדות
הרבה אנשים נתרעים מלהכין ריזוטו בבית בגלל הטכניקה והדיוק הדרושים למשימה, אבל ברגע שמכינים אותו בפעם הראשונה - מבינים שמדובר במנה פשוטה שכל אחד יכול לבשל בבית • ככה תכינו ריזוטו פטריות קרמי ועשיר
i24NEWS
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2 דקות קריאה
ריזוטו הוא אחת המנות המרכזיות במטבח האיטלקי. למרות שמדובר במטבח פשוט יחסית, חלק מהמנות בו דורשות מיומנות ודיוק כדי להבטיח שהמנה תצא בדיוק כמו שהאיטלקים רוצים. כך גם עם ריזוטו - למנה המופלאה הזאת יצא שם של כזאת שקל ליפול בה, מה שמרתיע הרבה טבחים ביתיים חובבים לגשת אליה מלכתחילה. אבל ברגע שמכינים אותה בפעם הראשונה, מבינים שהפחד הראשוני לא מוצדק, והיא מנה לא מסובכת יותר מדי - וגם די מהירה.
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המצרכים להכנת ריזוטו פטריות (כמות מספיקה לשתי מנות):
- 3/4 כוס אורז ארבוריו
- בצל לבן קצוץ לקוביות
- חבילת פטריות שמפניון/פורטובלו פרוסות, המתקדמים מבינינו יכולים להשתמש בפטריות יער, שיטאקי או שימאג'י
- גבעול בצל ירוק חתוך לטבעות
- שתי שיני שום קצוצות
- 1/2 כוס יין לבן
- 400 מ"ל ציר עוף
- 50 גרם חמאה חתוכה לקוביות
- חופן פרמז'ן
אופן ההכנה:
- בתוך מחבת עמוק מטגנים על חום בינוני-נמוך את הבצל הלבן, הבצל הירוק והפטריות עד שהבצל הלבן נהיה מוזהב.
- מוסיפים את האורז למחבת ומטגנים עד שהוא נהיה אטום ומצופה כולו בשמן, אמור לקחת 2-3 דקות.
- מוסיפים למחבת את היין והשום הקצוץ, מגבירים את החום לבינוני-גבוה, ומערבבים כשתי דקות עד שרוב היין מתאדה.
- אחרי שרוב היין התאדה, מוסיפים למחבת מצקת-שתיים מציר העוף עד האורז מכוסה בנוזלים, ולערבב באופן מתמיד במשך כ-15 דקות.
- תוך כדי הערבוב ואחרי שרוב הנוזלים מתאדים, יש להמשיך להוסיף מציר העוף מדי פעם עד שהוא מכסה את האורז.
- כשהאורז כמעט מוכן ונמצא בשלב האל-דנטה, מתבלים עם מלח ופלפל שחור לפי הטעם.
- לאחר מכן מוסיפים לריזוטו את החמאה והפרמז'ן ומערבבים עד שהחמאה נמסה לגמרי ומתערבבת בתוך הריזוטו.
- מורידים מהאש ומכסים את המחבת לכמה דקות.
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