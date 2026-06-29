ריזוטו הוא אחת המנות המרכזיות במטבח האיטלקי. למרות שמדובר במטבח פשוט יחסית, חלק מהמנות בו דורשות מיומנות ודיוק כדי להבטיח שהמנה תצא בדיוק כמו שהאיטלקים רוצים. כך גם עם ריזוטו - למנה המופלאה הזאת יצא שם של כזאת שקל ליפול בה, מה שמרתיע הרבה טבחים ביתיים חובבים לגשת אליה מלכתחילה. אבל ברגע שמכינים אותה בפעם הראשונה, מבינים שהפחד הראשוני לא מוצדק, והיא מנה לא מסובכת יותר מדי - וגם די מהירה.

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המצרכים להכנת ריזוטו פטריות (כמות מספיקה לשתי מנות):

3/4 כוס אורז ארבוריו

בצל לבן קצוץ לקוביות

חבילת פטריות שמפניון/פורטובלו פרוסות, המתקדמים מבינינו יכולים להשתמש בפטריות יער, שיטאקי או שימאג'י

גבעול בצל ירוק חתוך לטבעות

שתי שיני שום קצוצות

1/2 כוס יין לבן

400 מ"ל ציר עוף

50 גרם חמאה חתוכה לקוביות

חופן פרמז'ן

אופן ההכנה: