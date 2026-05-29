"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 29.05.26

פותחים את השבת עם אלי הוכנברג ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו באולפן הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-ynet יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים לי עייש, הכתב המדיני גיא עזריאל, עורך הדין דוד פורר, מפקד גלי צה"ל לשעבר שמעון אלקבץ, ד"ר יעקב בן שמש ובכיר שב"כ לשעבר משה פוזיילוב.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

האם עולם הסאטירה בדרך למהפכה ימנית אחרי סרטון "הביביסט בארון"?

סרטון הביביסט בארון הצליח להטריף מדינה שלמה, כשהתגובות נעו בין צחוק לכעס - כל מחנה והתחושה שלו. אבל הוא הצליח לעורר עוד משהו: פתאום נולדה סאטירה נשכנית, עוקצת, דוקרת - מהצד הימני. במשך שנים תכניות המזוהות עם השמאל כמו זהו זה וארץ נהדרת שלטו בזירה הזו, איך זה קרה והאם עולם הסאטירה בדרך למהפכה?

הכתבה המלאה

"אהרן ברק הוא שופט מאוזן": מפגש קצוות עם הבכיר לשעבר בפרקליטות

במפגש קצוות סוער עם נוה דרומי, המשנה לפרקליט המדינה לשעבר יהודה שפר מגן על היועמ"שית, מסביר למה הכתבה על אהרן ברק הרתיחה אותו ולא חוסך ביקורת משני הצדדים

לכתבה המלאה

חיים בצל השכול: הווידוי המטלטל של ללי דרעי - שנתיים אחרי נפילת בנה

כבר שנתיים שללי דרעי, דמות ידעה בת הציונות הדתית, חיה בצל השכול. היא איבדה את בנה סעדיה דרעי ז"ל, שנפל ברצועה, ועכשיו מחליטה לפתוח פצעים שלא העיזה לגעת בהם. במסגרת המסעות של שמעון אלקבץ בארץ הגיבורים, היא חושפת ווידוי מטלטל - מתי ידעה שבנה לא ייפול בקרב, מה הבינה כשהבשורה דפקה לה בדלת ומאיפה היא שואבת כוחות.

לכתבה המלאה

30 שנה למהפך: מה עשתה תנועת ה"רק לא ביבי" לחברה הישראלית?

דרור רפאל חוזר לניצחון הדרמטי של נתניהו ומפרק את שורשי תנועת "רק לא ביבי", השפעותיה על הקיטוב, והקרע שהיא הותירה בחברה

הכתבה המלאה

סקר "קבינט שישי": גולן פותח פער על בנט, רוב מוחץ לא מאמין להם

יאיר גולן אמר השבוע כי הוא לא שולל ישיבה בממשלה עם החרדים על מנת להדיח את נתניהו - ובמקביל בנט פוסל זאת על הסף. סקר "קבינט שישי", שערך מכון הסקרים דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון, בדק את השאלה: למי מהשניים הציבור מאמין יותר? 30% מהנשאלים השיבו כי הם מאמינים יותר ליאיר גולן, רק 15% השיבו כי הם מאמינים יותר לבנט, 51% ענו כי אינם מאמינים לאף אחד מהם, והיתר, 4% - לא יודעים.

ממצאי הסקר

i24NEWS

הפסקת אש? לא בצפון: הצצה מיוחדת לסוללה העסוקה ביותר של כיפת ברזל

לוחמי כיפת ברזל הצפונית פועלים מסביב לשעון במאמץ לפרוס מטריית הגנה לחבל הארץ המטווח. הם מנהלים מצוד נרחב אחרי כטב"מים ורחפני נפץ כדי להגן על עצמם ועל יישובי קו העימות. יונתן רוה הצטרף אליהם כדי לשמוע על ההתמודדות מול איום הרחפנים, היירוטים לצד הנפילות, ואיך פועלת סוללת ההגנה העסוקה במדינה

הכתבה המלאה