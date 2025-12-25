סקר i24NEWS: רוב הציבור סבור שנתניהו ידע על "קטאר-גייט"

סקר מיוחד שנערך על ידי מכון "דיירקט פולס" עבור ערוץ i24NEWS והתוכנית "7 נווה דרומי", בדק את עמדות הציבור ביחס לפרסומים האחרונים בפרשת "קטאר-גייט", והתמקד בשאלת מודעותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להתנהלות שנחשפה.

רוב הציבור: נתניהו ידע

על פי ממצאי הסקר, רוב הציבור הישראלי סבור שראש הממשלה היה מעורב בפרטים. לשאלה "האם, להתרשמותכם, ראש הממשלה נתניהו היה מודע להתנהלות שנחשפה?", השיבו 54% מכלל המדגם כי להערכתם ראש הממשלה היה מודע לדברים. לעומתם, 33% השיבו כי נתניהו לא היה מודע, ו-13% השיבו כי קשה לדעת.

פילוח הנתונים לפי השתייכות פוליטית חשף תהום בין מצביעי הקואליציה למצביעי האופוזיציה. בקרב מצביעי האופוזיציה, קיים קונצנזוס כמעט מוחלט: 88% סבורים שנתניהו ידע על הדברים, ורק 8% חושבים שלא ידע (4% השיבו שקשה לדעת).

לעומת זאת, בקרב מצביעי הקואליציה, התמונה הפוכה אך פחות נחרצת: 58% סבורים שראש הממשלה לא היה מודע להתנהלות, בעוד 22% סבורים שהוא כן ידע. שיעור גבוה יחסית של 20% בקרב מצביעי הקואליציה השיבו כי "קשה לדעת".

החברה הישראלית חצויה בשאלה על סגירת גל"צ

הסקר בדק את עמדות הציבור ביחס להחלטה הדרמטית של הממשלה ושר הביטחון לסגור את תחנת הרדיו הצבאית, גלי צה"ל. ממצאי הסקר מצביעים על חברה ישראלית חצויה כמעט בדיוק באמצע בשוגיה זו.

לשאלה "האם אתם תומכים או מתנגדים להחלטת הממשלה ושר הביטחון לסגור את תחנת גלי צה"ל?", התקבלו התוצאות הבאות: 48% מכלל המדגם הביעו התנגדות לסגירת התחנה. 46% הביעו תמיכה במהלך. 6% השיבו כי אין להם עמדה בנושא.

כמו בשאלה, גם כאן הפוליטיקה מכתיבה את העמדה, באופן כמעט סימטרי: בקרב מצביעי הקואליציה, התמיכה בסגירת התחנה גורפת: 79% תומכים בהחלטת הממשלה, ורק 16% מתנגדים לה. מנגד, בקרב מצביעי האופוזיציה, ההתנגדות עזה באותה מידה: 83% מתנגדים לסגירת גלי צה"ל, ורק 11% תומכים במהלך.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-24 בדצמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 530 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.