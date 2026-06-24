ישראל צריכה להשתחרר מהסיוע האמריקני ולעבור לעצמאות ביטחונית | פרשנות
מהלך הדרגתי להפסקת הסיוע הצבאי הישיר מארה"ב עד 2039 עשוי לחזק את העצמאות המדינית והביטחונית של ישראל ולהאיץ את צמיחת תעשיית ה-Defense Tech המקומית
ישראל ניצבת בפני הזדמנות היסטורית לשנות את מערכת היחסים הביטחונית שלה עם ארצות הברית ולעבור ממודל של תלות בסיוע צבאי למודל של עצמאות ביטחונית ושותפות אסטרטגית.
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ישראל תפעל להפסקה הדרגתית של הסיוע הצבאי הישיר האמריקני, העומד כיום על כ-3.8 מיליארד דולר בשנה, עד להפסקתו המלאה בשנת 2039. במקום מענקים שנתיים, ניתן יהיה להמיר את התקציבים להסכמי פיתוח וייצור משותפים של מערכות נשק וטכנולוגיות מתקדמות.
המהלך יאפשר לישראל להרחיב את יכולות הייצור המקומיות בתחומים קריטיים, ובהם תחמושת ואמצעי לחימה, ולהפחית את התלות באספקה חיצונית בתקופות חירום. לקחי השנים האחרונות המחישו את החשיבות שבשמירה על עצמאות תעשייתית וביטחונית.
המעמד של ישראל בתחום ה-Defense Tech - שילוב בין טכנולוגיות ביטחוניות לעולם החדשנות והסטארט-אפים. מתחזק. היתרון הישראלי נשען על חיבור הדוק בין יוצאי יחידות טכנולוגיות מובחרות לבין עולם היזמות, על מחזורי פיתוח מהירים ועל ניסיון מבצעי המאפשר הטמעה ובחינה של טכנולוגיות בזמן אמת.
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בעוד מדינות רבות בעולם מגדילות את תקציבי הביטחון שלהן ומחפשות פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, ישראל ממוצבת היטב כדי להפוך למוקד עולמי בתחום. מעבר הדרגתי לייצור עצמי רחב יותר לא רק יחזק את החוסן הלאומי, אלא גם יהפוך למנוע צמיחה משמעותי עבור הכלכלה הישראלית בשנים הקרובות.
הכותב הוא ד"ר איתן לסרי, מנכ"ל אתגר, מומחה לממשל ומדיניות ציבורית-גיאו אסטרטגית, ולשעבר יועץ לראשי ממשלה ופרשן בתקשורת.