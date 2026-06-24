ישראל צריכה להשתחרר מהסיוע האמריקני ולעבור לעצמאות ביטחונית | פרשנות

ישראל ניצבת בפני הזדמנות היסטורית לשנות את מערכת היחסים הביטחונית שלה עם ארצות הברית ולעבור ממודל של תלות בסיוע צבאי למודל של עצמאות ביטחונית ושותפות אסטרטגית.

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ישראל תפעל להפסקה הדרגתית של הסיוע הצבאי הישיר האמריקני, העומד כיום על כ-3.8 מיליארד דולר בשנה, עד להפסקתו המלאה בשנת 2039. במקום מענקים שנתיים, ניתן יהיה להמיר את התקציבים להסכמי פיתוח וייצור משותפים של מערכות נשק וטכנולוגיות מתקדמות.

המהלך יאפשר לישראל להרחיב את יכולות הייצור המקומיות בתחומים קריטיים, ובהם תחמושת ואמצעי לחימה, ולהפחית את התלות באספקה חיצונית בתקופות חירום. לקחי השנים האחרונות המחישו את החשיבות שבשמירה על עצמאות תעשייתית וביטחונית.

המעמד של ישראל בתחום ה-Defense Tech - שילוב בין טכנולוגיות ביטחוניות לעולם החדשנות והסטארט-אפים. מתחזק. היתרון הישראלי נשען על חיבור הדוק בין יוצאי יחידות טכנולוגיות מובחרות לבין עולם היזמות, על מחזורי פיתוח מהירים ועל ניסיון מבצעי המאפשר הטמעה ובחינה של טכנולוגיות בזמן אמת.

בעוד מדינות רבות בעולם מגדילות את תקציבי הביטחון שלהן ומחפשות פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, ישראל ממוצבת היטב כדי להפוך למוקד עולמי בתחום. מעבר הדרגתי לייצור עצמי רחב יותר לא רק יחזק את החוסן הלאומי, אלא גם יהפוך למנוע צמיחה משמעותי עבור הכלכלה הישראלית בשנים הקרובות.

דובר צה"ל

הכותב הוא ד"ר איתן לסרי, מנכ"ל אתגר, מומחה לממשל ומדיניות ציבורית-גיאו אסטרטגית, ולשעבר יועץ לראשי ממשלה ופרשן בתקשורת.