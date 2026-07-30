Comment le régime iranien transforme-t-il les enfants en armes de guerre ?

Leur mobilisation à des fins militaires, idéologiques et médiatiques permet de pallier le déséquilibre des forces en présence.

À cet égard, certains États s’appuient sur des groupes armés non étatiques pour projeter indirectement leur influence. L’Iran mobilise ainsi un réseau de milices alliées qu’il soutient financièrement, militairement et logistiquement pour intervenir dans les dynamiques régionales en limitant son exposition.

Le recrutement, l’endoctrinement et l’instrumentalisation des mineurs par l’Iran et ses proxys font de ces enfants des participants directs ou indirects aux hostilités, façonnant des combattants d’aujourd’hui ou de demain, mais aussi des instruments au cœur d’une guerre de l’information dépassant le champ de bataille.

Alors que la protection de l’enfance constitue une norme fondamentale du droit international, les données récentes illustrent l’ampleur croissante de leur exploitation. En juin 2025, le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés recensait 41 370 violations graves commises contre 22 495 enfants en 2024, soit une hausse de 25 % par rapport à 2023.

En décembre 2025, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies faisait état de 7 402 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants confirmant l’ancrage durable et l’intensification préoccupante de ces pratiques.

Sur le plan juridique, la notion d’enfant soldat repose sur une approche plurielle. Les instruments contraignants, comme la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) et le Statut de Rome, qualifient de crime de guerre le recrutement ou l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans.

Cette approche a été élargie par le Protocole facultatif à la CIDE de 2000 et par des instruments de soft law comme les Principes de Paris de 2007 qui englobent toute personne de moins de 18 ans recrutée par une force ou un groupe armé, quelle que soit la fonction exercée (combattants, messagers, porteurs, espions, activités à caractère sexuel). Cette évolution consacre l’enfant comme une victime exposée à de multiples formes d’exploitation en période de guerre.

Le recours aux enfants dans l’appareil militaire iranien

L’Iran présente un long historique d’utilisation des enfants dans les conflits armés. Pendant la guerre Iran-Irak (1980-1988), plus de 550 000 enfants ont été envoyés sur le front et au moins 36 000 ont été tués. Leurs familles recevaient des compensations financières et une carte de martyr, tandis que les enfants étaient endoctrinés avec la promesse d’accéder au paradis en mourant au combat.

En 1982, l’ayatollah Khomeini déclara que l’autorisation parentale n’était pas nécessaire pour envoyer des mineurs au front et que le service militaire volontaire constituait une obligation religieuse prioritaire. Le sacrifice de ces enfants demeure glorifié : à Téhéran, une peinture murale rendait hommage à Mohammad Fahmideh, 13 ans, qui se fit exploser sous un char irakien.

En 2011, des adolescents de 14 à 16 ans ont été recrutés par les bassidjis pour réprimer des manifestants. En 2024, l’ONG Human Rights Activists in Iran a documenté le recrutement de mineurs afghans au sein de la division Fatemiyoun qui opérait en Syrie sous la supervision du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

Depuis le début des frappes israélo-américaines, le CGRI a lancé la campagne « Combattants pour la défense de la patrie iranienne », mobilisant dès 12 ans des enfants appelés à se porter volontaires dans les mosquées de Téhéran hébergeant des bases du Bassidj.

Le 26 mars 2026, Rahim Nadali, adjoint du commandement des Gardiens de la Révolution pour le Grand Téhéran, a annoncé à la télévision d’État ce recrutement, évoquant le « grand enthousiasme » des adolescents. L’affiche de propagande associée montre notamment une fille et un garçon valorisant l’engagement des enfants dans le cadre officiel du CGRI.

Ces mineurs sont affectés à des tâches opérationnelles, de sécurité et de soutien logistique : patrouilles, contrôle d’identité, préparation de repas ou encore distribution de matériel aux combattants. Des vidéos authentifiées montrent des enfants en uniforme et armés présents sur des points de contrôle ou lors de rassemblements officiels à Téhéran et Meched.

Le 11 mars 2026, Alireza Jafari, 11 ans, a été tué lors d’une attaque aérienne alors qu’il était en fonction sur une zone militarisée à Téhéran. Interrogée par le journal Hamshahri, sa mère a expliqué avoir amené au poste de contrôle ses fils de 9 et 11 ans à la demande de leur père, membre du Bassidj, afin de pallier la pénurie de personnel et « les préparer aux jours à venir », précisant que des adolescents de 15 ans étaient régulièrement présents.

Via l’organisation d’activités éducatives, religieuses et sociales, les bassidjis recrutent des effectifs supplémentaires chez les plus jeunes en conformité avec les statuts internes illégaux du CGRI : absence de limite d’âge pour les membres ordinaires, 15 ans pour les actifs et 16 ans pour les bassidjis spéciaux.

Fin mars et début avril 2026, Amnesty International et Human Rights Watch ont dénoncé ces pratiques contraires au droit international humanitaire qui peuvent constituer des crimes de guerre susceptibles d’exposer les responsables de cette politique à des poursuites pénales.

La diffusion du modèle iranien via ses proxys

Ce modèle ne se limite pas au territoire iranien en s’exportant via ses groupes armés alliés. En janvier 2025, l’Institute for NGO Research a fourni des informations au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme mettant en évidence qu’avec l’autorisation de l’Autorité palestinienne (AP), le Hamas et le Fatah procèdent au recrutement et à l’utilisation endémique d’enfants soldats dans les établissements scolaires.

En manquant à son obligation légale de protection des enfants, l’AP encourage la mise en œuvre d’un programme visant à endoctriner les mineurs et à les inciter à commettre des actes de violence motivés par la haine d’Israël et l’antisémitisme.

L’éducation est devenue un vecteur idéologique biaisant leur construction identitaire. En novembre 2025, IMPACT-se a étudié 290 manuels scolaires et 71 guides pédagogiques utilisés pour l’année 2025-2026 dans les écoles primaires et secondaires de l’Autorité palestinienne et de l’UNRWA.

Nonobstant les engagements pris par le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, auprès de l’Union européenne et des États-Unis, le rapport conclut que ces supports continuent d’être détournés à des fins de propagande.

Selon l’étude, certains contenus glorifient le terrorisme, notamment en présentant l’attentat des Jeux olympiques de Munich 1972 comme un « acte légitime de lutte » ou en célébrant Dalal Mughrabi, membre du Fatah impliquée dans le massacre de la route côtière de 1978.

Par ailleurs, des passages véhiculent des stéréotypes antisémites dans lesquels les Juifs sont dépeints comme des manipulateurs, corrompus et ennemis de l’islam et associés à des théories du complot relatives à une supposée domination juive mondiale dans les sphères médiatiques et financières.

Le rapport cite également un manuel d’histoire contenant une illustration à caractère antisémite figurant le monde maintenu par deux bras, respectivement associés aux drapeaux américain et israélien, sous l’intitulé « colonialisme culturel ».

Dans un manuel d’arabe, les élèves sont encouragés à « reprendre les villes d’Israël les armes à la main ». D’autres disciplines sont aussi concernées : un chapitre de biologie est accompagné de l’image d’un jeune Palestinien blessé par des tirs israéliens, tandis que des enseignements de chimie abordent les méthodes employées par des prisonniers palestiniens en grève de la faim pour déjouer les dispositifs de sécurité.

Enfin, le rapport souligne que l’État d’Israël est systématiquement désigné comme « l’occupant sioniste » et absent des cartes géographiques, remplacé par une représentation de la « Palestine » s’étendant du Jourdain à la mer Méditerranée.

Le Fatah utilise d’autres termes comme « envahisseurs juifs » ou « entité sioniste » afin d’instiller dès le plus jeune âge une haine permanente envers Israël, fondée sur son existence même en temps qu’État.

Cette socialisation à la violence se propage par une militarisation progressive. En effet, des camps d’été comme « les bourdons de la construction et de la libération » sont organisés par le Fatah. Ils accueillent des enfants dès l’âge de 7 ans pour leur enseigner le maniement des armes et la glorification des auteurs de meurtres de civils israéliens qu’ils considèrent comme des martyrs.

En juillet 2019, l’agence de presse israélienne TPS indiquait, à l’appui du témoignage d’un journaliste palestinien, que le Hamas et le Jihad Islamique organisaient chaque année des camps d’été dans la bande de Gaza, principalement pour des lycéens, alliant endoctrinement aux idéologies radicales et entraînement militaire.

En 2024, Tsahal indiquait que les enfants y apprenaient à tirer, à s’infiltrer par des tunnels, à combattre contre des chars et à kidnapper des soldats.

L’armée israélienne signale régulièrement l’utilisation par les groupes terroristes du Hamas et du Jihad Islamique des enfants dans la bande de Gaza pour effectuer des missions opérationnelles : observation des dégâts après des attaques, transmission de messages, transport de munitions et lancement de projectiles explosifs.

La vulnérabilité et la faible suspicion font des enfants soldats des outils efficaces pour des tâches discrètes et dangereuses.

Militarisation des espaces civils et instrumentalisation de l’enfant

L’instrumentalisation des enfants s’étend à l’usage à des fins militaires d’infrastructures civiles qui leur sont destinées.

En 2024, se fondant sur des documents saisis par Tsahal à des groupes terroristes à Gaza au cours de la guerre déclenchée par le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023, le New York Times (NYT) a révélé les liens qu’entretiennent des employés de l’UNRWA avec le Hamas et le Jihad islamique : 24 employés issus de 24 écoles différentes administrées par l’agence sont des membres enregistrés de ces deux organisations, permettant ainsi la radicalisation des enfants au sein même des infrastructures scolaires.

Le NYT a également recueilli des témoignages d’habitants de Gaza indiquant que la présence de membres du Hamas dans les écoles était localement connue et tolérée.

Par ailleurs, selon des informations relayées par le Wall Street Journal en janvier 2024, s’appuyant sur des renseignements israéliens, 12 employés de l’UNRWA ont directement participé aux attaques du 7 octobre, tandis que 1 200 employés de l’agence onusienne sont membres du Hamas et du Jihad islamique.

En février 2024, Tsahal a affirmé avoir découvert un centre de données et de renseignements du Hamas sous le siège de l’UNRWA à Gaza, ainsi que des caches d’armes. Des tunnels du Hamas ont également été découverts sous des écoles de l’UNRWA.

Ces éléments s’inscrivent dans la continuité de précédents, notamment lors de l’opération Bordure protectrice en 2014, au cours de laquelle la présence de roquettes dans des écoles de l’UNRWA avait été reconnue.

Dans un rapport d’avril 2024, l’ONG UN Watch a dénoncé la promotion systématique et généralisée du terrorisme et de l’antisémitisme par des membres du personnel de l’UNRWA. L’organisation indique avoir documenté plus de 180 cas d’incitation au terrorisme et à l’antisémitisme, sur la base de contenus publiquement accessibles sur Facebook et Telegram.

Plusieurs éléments plus anciens viennent alimenter ces controverses. En 2011, des préoccupations avaient déjà été soulevées concernant les liens entre des responsables éducatifs de l’UNRWA et le Hamas.

La suspension d’un responsable syndical des enseignants et du personnel de Gaza, en raison de ses activités politiques au sein du Hamas, avait ainsi entraîné d’importants mouvements de grève dans les écoles de l’agence, affectant la scolarité de 220 000 écoliers.

En l’état des informations disponibles, le degré d’infiltration de l’agence par des membres du Hamas et du Jihad islamique soulève des interrogations légitimes quant à sa capacité à se réformer.

Une enquête publiée en mars 2026 par Iran International révèle que les forces iraniennes ont déplacé des personnels, des armes et du matériel vers au moins 70 sites civils, dont 34 établissements scolaires, lors des frappes israélo-américaines.

Malgré une coupure quasi-totale d’internet, des témoignages et éléments visuels en provenance d’Iran corroborent ces faits. Ils font état d’un déploiement de véhicules militaires et policiers dans plusieurs écoles primaires et secondaires à Téhéran, Mashhad, Qazvin ou Tonekabon ainsi que dans les provinces de Fars, Ispahan, Markazi, Golestan et Lorestan.

À Malard, des bureaux de police et de renseignement auraient été transférés vers le lycée pour filles Fatemiyeh. Cette militarisation diffuse de l’espace civil transfère le risque vers les civils et peut transformer ces lieux protégés en cibles militaires même si les frappes demeurent encadrées par les principes de distinction et de proportionnalité.

Des mineurs sont également envoyés en première ligne ou à proximité de zones de confrontation. Cette exposition délibérée complique la riposte adverse et permet d’exploiter les conséquences d’éventuelles pertes civiles dans la communication internationale, en maximisant l’impact médiatique des frappes.

Si l’Iran et ses proxys contestent les accusations d’utilisation d’enfants comme boucliers humains, accusant Israël de frapper des infrastructures civiles, les pertes civiles sont un moyen de pression sur la scène internationale.

Pour l’AP, le nombre d’enfants palestiniens décédés est un outil majeur de communication visant à susciter des condamnations internationales contre Israël.

Un soldat israélien a relaté à TPS qu’un membre du Hamas avait plaqué un enfant palestinien contre son corps, s’en servant comme bouclier humain lors d’une confrontation.

Dans ce contexte, l’enfant devient une arme hybride : militaire, en soutien direct ou indirect aux opérations, psychologique, en limitant la liberté d’action de l’adversaire et informationnelle, en influençant l’opinion publique internationale et les rapports de légitimité au sein des parties au conflit.

Parallèlement, des facteurs socio-économiques renforcent ces dynamiques. Le Hezbollah exploite l’effondrement économique libanais et la précarité des populations pour attirer les plus jeunes en présentant l’engagement armé comme une opportunité économique et sociale.

Cette logique s’accompagne de promesses de compensation ou de protection souvent bafouées. Au sein du Hamas, des enfants de moins de 12 ans ont été recrutés en échange de sommes versées à leurs familles pour être envoyés à la frontière entre Gaza et Israël, souvent en première ligne face aux positions de Tsahal.

Limites juridiques et reconstruction des enfants soldats

Si l’utilisation des enfants dans les conflits armés est formellement interdite, la lutte pour endiguer ce phénomène se heurte à d’importants obstacles juridiques.

L’identification des responsables, l’attribution des faits et l’effectivité des poursuites demeurent particulièrement complexes dans des contextes où se mêlent États et groupes armés non étatiques.

La fragmentation des chaînes de commandement et le recours à des forces supplétives contribuent à diluer les responsabilités et à compliquer l’action de la justice internationale.

À cela s’ajoutent les restrictions d’accès aux terrains de conflit, le manque de coopération étatique et la forte politisation des conflits au Moyen-Orient qui limitent la quantification exacte des faits.

La question de la responsabilité pénale des enfants soulève également d’importants dilemmes éthiques et juridiques. Oscillant entre statut de victime et acteur militaire, les modalités de leur traitement judiciaire interrogent.

Si la réponse pénale demeure nécessaire, elle ne saurait suffire à appréhender la complexité des conséquences de la militarisation et de l’embrigadement précoces.

Au-delà de la sanction, la protection de l’enfant implique des mesures de démobilisation et de réinsertion sociale. La prise en charge des traumatismes physiques et psychologiques est essentielle pour assurer leur reconstruction et prévenir la transmission intergénérationnelle de la violence.

La réhabilitation de ces enfants conditionne ainsi la stabilité des sociétés post-conflit au sein desquelles ils peuvent devenir des vecteurs de résilience ou des agents de perpétuation des comportements agressifs.

Dans ce cadre, les attaques du 7 octobre 2023 illustrent la persistance de ces logiques d’instrumentalisation. Elles ont entraîné la mort d’environ 1 200 personnes et l’enlèvement de 252 civils, parmi lesquels des enfants kidnappés et emmenés de force dans la bande de Gaza.

Au-delà de leur gravité intrinsèque, l’assassinat des enfants a traduit une volonté de porter atteinte à ce qui constitue l’identité et l’avenir même de l’État hébreu, tandis que la captation de mineurs est apparue comme un moyen de pression dans les négociations.

Ces faits ont conduit à l’ouverture de procédures devant la Cour pénale internationale visant des responsables de groupes armés pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Toutefois, deux ans et demi après, aucune condamnation définitive n’a été prononcée, les procédures demeurant en phase d’enquête, mettant en lumière les obstacles structurels du droit pénal international.

Entre protection proclamée et application réelle, l’enfant demeure au cœur des failles et contradictions d’un droit international dont la crédibilité s’érode.

L’absence de condamnations contribue à renforcer un sentiment d’impunité propice à la reproduction de ces pratiques et à la banalisation de l’enfant comme arme de guerre aux multiples facettes.

Dans ce contexte, l’idée selon laquelle il ne peut y avoir de paix durable sans justice apparaît plus que jamais centrale.

Mais comment garantir une protection effective des enfants en temps de guerre lorsque la justice internationale peine à surmonter son inertie pour traduire les atrocités documentées en responsabilités pénales, dans un système fragilisé par des rapports de force politiques qui en entravent l’effectivité ?