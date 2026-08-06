Donald Trump : "Je préfère un accord avec l’Iran, car je ne veux pas tuer des gens"

Donald Trump a réaffirmé mercredi sa préférence pour une solution diplomatique avec l’Iran, tout en assurant que les États-Unis restaient prêts à lancer une offensive d’une ampleur exceptionnelle si les négociations échouaient.

S’exprimant dans le Nevada, le président américain a déclaré que les forces américaines frappaient durement l’Iran, mais que son objectif demeurait la conclusion d’un accord. "Je préfère conclure un accord, car je ne veux pas tuer des gens", a-t-il affirmé.

Donald Trump a assuré que Washington s’était préparé à mener "la plus grande attaque depuis la Seconde Guerre mondiale", avant que les dirigeants iraniens ne le contactent pour demander l’ouverture de discussions. Selon lui, Téhéran aurait ensuite nié avoir formulé cette demande. Le président américain a néanmoins confirmé que des échanges étaient en cours et estimé que les autorités iraniennes souhaitaient parvenir à un compromis.

Il a également répété que l’Iran ne serait jamais autorisé à se doter de l’arme nucléaire. Lors d’une interview accordée la veille à Fox News, Donald Trump avait averti que le détroit d’Ormuz devrait être rouvert rapidement, faute de quoi l’Iran serait frappé "très durement".

Le président américain a évoqué de "très bonnes discussions" avec Téhéran, tout en accusant les responsables iraniens de dissimuler l’existence de contacts directs en affirmant ne négocier que par l’intermédiaire d’Oman. Interrogé sur le délai qu’il était prêt à accorder aux pourparlers, il a répondu disposer de "beaucoup de temps".

Donald Trump avait déjà indiqué lundi qu’il souhaitait offrir à l’Iran une dernière possibilité d’accepter un accord avant d’autoriser une opération militaire majeure. Il a souligné qu’une attaque d’une telle ampleur constituerait une décision extrêmement lourde, mais que les préparatifs restaient en place.

Sur son réseau Truth Social, le président américain a par ailleurs qualifié la direction iranienne de "profondément duplice", l’accusant de solliciter des négociations tout en niant publiquement qu’elles aient lieu.