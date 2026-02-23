Une université du Maine annule une conférence sur la "Palestine" avec Francesca Albanese

L’Université du Southern Maine (USM) a annulé l’organisation d’une conférence consacrée à la Palestine après avoir découvert que l’une des intervenantes, Francesca Albanese, figure sur la liste noire du Trésor américain. L’événement, intitulé "Consequence of Palestine", devait se tenir le 28 février.

Selon l’établissement, la décision a été prise pour des raisons strictement juridiques. Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l’ONU, apparaît sur la liste des personnes sanctionnées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Cette inscription interdit aux citoyens et aux entités américaines d’entretenir des relations financières ou contractuelles avec les individus concernés. L’université a donc résilié l’accord de location dès qu’elle a pris connaissance de cette situation.

La conférence était organisée par le département de criminologie et de sociologie de l’USM, en partenariat avec la Maine Coalition for Palestine et Maine Voices for Palestinian Rights.

Francesca Albanese est depuis plusieurs années au cœur de polémiques liées à ses prises de position hostiles à Israël. En juillet dernier, l’administration du président américain Donald Trump lui a imposé des sanctions après qu’elle a adressé des courriers à des entreprises américaines, les accusant de participer à de graves violations des droits humains à Gaza et en Judée-Samarie.

Ses déclarations publiques ont également suscité de vives réactions en Europe. Plusieurs ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne l’ont condamnée après des propos tenus lors d’une conférence d’Al Jazeera, où elle affirmait que la communauté internationale, en armant et en soutenant politiquement Israël, contribuait à un problème global qu’elle a décrit comme un "ennemi commun" de l’humanité.

Ses critiques se sont intensifiées après l’attaque du 7 octobre 2023, au cours de laquelle des terroristes du Hamas ont assassiné plus de 1 200 personnes en Israël et enlevé 250 otages. Francesca Albanese avait alors estimé que ces événements devaient être replacés dans leur "contexte", les présentant comme une réponse à une prétendue "agression" israélienne.

Par le passé, d’anciens messages publiés sur les réseaux sociaux, dans lesquels elle évoquait un supposé "lobby juif" influençant les États-Unis, avaient déjà déclenché une controverse. Malgré ses démentis, les accusations de parti pris anti-israélien continuent de peser sur son mandat.