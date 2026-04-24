À la Maison Blanche, Israël et les États-Unis appellent à débarrasser le Liban du Hezbollah

La Maison Blanche a accueilli une deuxième série de discussions entre Israël et le Liban, conclue par une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu entre Jérusalem et Beyrouth. À l’issue de la réunion privée, le président américain Donald Trump a invité les ambassadeurs des deux pays à s’exprimer devant la presse dans le Bureau ovale.

L’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a salué l’initiative américaine et réaffirmé la volonté d’Israël de parvenir à la paix avec le Liban tout en garantissant la sécurité de ses citoyens. Il a assuré qu’Israël et le gouvernement libanais partageaient un objectif commun : débarrasser le pays de l’influence néfaste du Hezbollah. Selon lui, l’affaiblissement de l’Iran sous la présidence Trump ouvre désormais une véritable possibilité de marginaliser le Hezbollah et de "libérer le Liban de son emprise". Il a également dit espérer une formalisation prochaine de la paix entre Israël et le Liban.

De son côté, l’ambassadrice du Liban à Washington, Nada Hamadeh, a remercié Donald Trump pour son rôle dans ce qu’elle a qualifié de "moment historique", sans évoquer explicitement une normalisation avec Israël. "Avec votre soutien, nous pouvons rendre sa grandeur au Liban", a-t-elle lancé, reprenant un slogan rappelant celui du président américain, provoquant le sourire de ce dernier.

Plusieurs responsables américains ont ensuite pris la parole, parmi lesquels le vice-président JD Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio, l’ambassadeur américain au Liban Michel Issa et celui en Israël Mike Huckabee. Marco Rubio a estimé que cette extension de la trêve offrait une opportunité de progresser vers une "paix permanente" entre les deux pays. Il a souligné qu’Israël comme le Liban étaient victimes de la même organisation terroriste, le Hezbollah, et que cette menace devait être éliminée.

Mike Huckabee a, quant à lui, comparé le Hezbollah à "un petit voyou du quartier qui jette des pierres dans les fenêtres de tout le monde". Selon lui, si ce comportement cessait, les voisins pourraient enfin coopérer et vivre en paix. Il a affirmé que l’initiative américaine visait précisément à faire disparaître ce facteur de déstabilisation régional.