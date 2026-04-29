Devant Charles III, Donald Trump promet que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire

Le président américain Donald Trump a reçu mardi soir le roi Charles III à la Maison-Blanche pour un dîner d'État, marqué par des déclarations fermes sur l'Iran. Evoquant la situation au Moyen-Orient, Trump a assuré que Londres partageait sa ligne dure sur le dossier nucléaire iranien. "Nous menons actuellement un peu de travail au Moyen-Orient, et cela se passe très bien", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Nous avons militairement vaincu cet adversaire particulier, et nous ne laisserons jamais cet adversaire obtenir une arme nucléaire." Le président américain a précisé, sur un ton appuyé, que Charles III était selon lui encore plus d'accord avec cette position que lui-même.

Dans le même temps, plusieurs responsables américains ont indiqué au Wall Street Journal que Trump avait demandé à ses conseillers de préparer un blocus prolongé de l'Iran. Le président privilégierait désormais une stratégie de pression économique visant à empêcher le trafic maritime à destination et en provenance des ports iraniens, afin d'affaiblir davantage les exportations pétrolières du régime.

Selon ces sources, la Maison-Blanche estime qu'un blocus durable présente moins de risques qu'une reprise des bombardements ou qu'un retrait pur et simple du conflit. Washington chercherait ainsi à maintenir une pression maximale sur Téhéran sans ouvrir un nouveau front militaire direct.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait affirmé sur Truth Social que les dirigeants iraniens avaient informé les États-Unis que leur pays se trouvait dans un "état d'effondrement". "L'Iran vient de nous informer qu'il est dans un état d'effondrement. Ils veulent que nous rouvrions le détroit d'Ormuz le plus vite possible, pendant qu'ils tentent de régler leur problème de direction", a-t-il écrit, ajoutant croire qu'ils parviendraient à stabiliser la situation.

Durant le week-end, l'Iran a transmis une nouvelle proposition destinée à mettre fin à la guerre en cours. Le plan prévoirait la réouverture du détroit d'Ormuz tout en reportant les discussions sur les activités nucléaires iraniennes. D'après Reuters, Trump ne serait pas satisfait de cette offre, qu'il jugerait insuffisante car elle ne répond pas à l'exigence centrale de Washington : l'arrêt total de l'enrichissement d'uranium et l'engagement définitif de ne jamais chercher à obtenir l'arme nucléaire.

Malgré la fermeté affichée publiquement, des sources citées par CNN affirment que les États-Unis et l'Iran pourraient être plus proches d'un compromis qu'il n'y paraît. Des contacts diplomatiques intensifs se poursuivraient en coulisses, avec l'appui de médiateurs chargés de réduire les derniers points de désaccord.