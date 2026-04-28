Donald Trump mécontent de la proposition iranienne de rouvrir le détroit d'Ormuz et d'écarter la question nucléaire

Le président américain Donald Trump aurait exprimé son insatisfaction face à une proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d’Ormuz tout en reportant la question nucléaire. Selon un responsable américain, le projet soumis par Iran ne répond pas aux attentes de Washington, en particulier sur le dossier sensible du programme nucléaire, considéré comme prioritaire par les États-Unis.

D’après plusieurs sources, cette proposition iranienne suggérait de mettre entre parenthèses les discussions sur le nucléaire jusqu’à la fin du conflit en cours, tout en cherchant à résoudre les tensions liées au trafic maritime dans le Golfe. Une approche jugée inacceptable par l’administration américaine, qui insiste pour traiter simultanément l’ensemble des différends, y compris les ambitions nucléaires de Téhéran.

Malgré ce désaccord, les efforts diplomatiques se poursuivent en coulisses, notamment sous l’égide du Pakistan, qui joue un rôle de médiateur entre les deux camps. Des sources proches des négociations assurent que les discussions n’ont pas été interrompues, même si les perspectives de percée restent limitées à ce stade.

Les espoirs de relance du dialogue ont toutefois été affaiblis après l’annulation, annoncée par Donald Trump, d’une visite prévue à Islamabad de son émissaire spécial Steve Witkoff et de son gendre Jared Kushner. Dans ce contexte de blocage persistant, les tensions entre Washington et Téhéran continuent de peser sur la stabilité régionale, avec des répercussions déjà visibles sur les approvisionnements énergétiques.