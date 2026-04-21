Donald Trump : "l'Iran négociera ou fera face à des problèmes sans précédent"

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que l’Iran allait "négocier", tout en brandissant la menace de conséquences inédites en cas de refus. Lors d’un entretien téléphonique accordé à une émission de radio conservatrice, il s’est montré confiant quant à la reprise du dialogue avec Téhéran, malgré les tensions croissantes entre les deux pays.

" Ils vont négocier, et s’ils ne le font pas, ils verront des problèmes comme ils n’en ont jamais vus auparavant ", a déclaré le locataire de la Maison Blanche. Donald Trump a également estimé qu’un accord "juste" permettrait à l’Iran de reconstruire son économie, tout en réaffirmant qu’un tel compromis devrait impérativement empêcher la République islamique d’obtenir l’arme nucléaire.

Le président américain a aussi défendu la récente action militaire menée contre l’Iran, assurant que Washington n’avait "pas le choix". Selon lui, les États-Unis ont agi efficacement et seraient désormais en mesure de clore le dossier de manière satisfaisante. En parallèle, il a salué les discussions en cours, qu’il juge supérieures à l’accord nucléaire de 2015, le Joint Comprehensive Plan of Action, qualifié de "l’un des pires accords jamais conclus".

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a par ailleurs indiqué que le blocus imposé la semaine dernière aux ports iraniens ne serait pas levé tant qu’aucun accord ne serait conclu. Il a affirmé que cette mesure affaiblissait fortement l’économie iranienne et donné l’avantage à Washington dans le bras de fer en cours.

Ces déclarations ont provoqué une vive réaction à Téhéran. Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, qui a conduit la délégation iranienne lors de récents échanges au Pakistan, a accusé Donald Trump de vouloir transformer les négociations en "table de capitulation". "Nous n’acceptons pas de négociations sous la menace", a-t-il écrit, affirmant que l’Iran se tenait prêt à dévoiler "de nouvelles cartes sur le champ de bataille".

L’avenir des discussions reste incertain. Le cessez-le-feu temporaire entre les États-Unis et l’Iran doit expirer mercredi, sans garantie qu’un second cycle de pourparlers puisse réellement se tenir au Pakistan. Selon des médias pakistanais cités par Al-Arabiya, Islamabad aurait proposé aux deux parties une prolongation de la trêve de deux semaines supplémentaires, que le Premier ministre Shehbaz Sharif pourrait annoncer dès mardi.

Dimanche encore, l’agence de presse officielle iranienne démentait toute participation imminente à de nouvelles négociations, quelques heures après une première annonce optimiste de Donald Trump sur l’arrivée prochaine d’émissaires iraniens au Pakistan.