Donald Trump menace de frapper les infrastructures électriques iraniennes en cas de blocage du pétrole

Le président américain Donald Trump a averti que les États-Unis pourraient viser des installations clés de production d’électricité en Iran si Téhéran tentait d’entraver l’approvisionnement mondial en pétrole, notamment en perturbant la circulation dans le détroit d’Ormuz. Lors d’une conférence de presse en Floride consacrée au conflit avec l’Iran, il a affirmé que certaines cibles majeures n’avaient pas encore été attaquées, laissant entendre que Washington les garde en réserve en cas d’escalade.

Selon lui, ces installations sont essentielles au fonctionnement du pays et leur destruction aurait des conséquences durables. "Si nous les frappons, il leur faudra des années pour les reconstruire", a-t-il déclaré, précisant que ces cibles concernent notamment la production d’électricité. Donald Trump a toutefois assuré que les États-Unis ne souhaitent pas recourir à ces frappes si cela peut être évité.

Le président américain a toutefois fixé une ligne rouge claire : toute tentative de l’Iran de bloquer le flux mondial de pétrole entraînerait une riposte beaucoup plus sévère. "Je ne permettrai pas à un régime terroriste de prendre le monde en otage et d’essayer d’interrompre l’approvisionnement pétrolier mondial", a-t-il affirmé, promettant que les États-Unis pourraient frapper ces cibles "très rapidement", avec des conséquences dont l’Iran "ne se remettrait jamais".

Dans le même temps, Washington a annoncé plusieurs mesures destinées à limiter les perturbations sur les marchés énergétiques. Les États-Unis proposeront notamment une assurance contre les risques politiques pour les pétroliers opérant dans le Golfe et assoupliront certaines sanctions liées au pétrole afin de stabiliser les prix. Donald Trump a également indiqué que la marine américaine, avec ses partenaires, pourrait escorter les tankers dans le détroit d’Ormuz si la situation l’exigeait.

Le président a par ailleurs affirmé que l’opération militaire américaine contre l’Iran progressait plus rapidement que prévu et qu’elle permettrait de réduire la menace que Téhéran fait peser sur la navigation maritime et l’approvisionnement énergétique mondial. Selon lui, cela devrait à terme se traduire par une baisse des prix du pétrole et du gaz pour les ménages américains.

Donald Trump a également réitéré son ambition d’avoir son mot à dire dans le choix du futur dirigeant iranien. Il a expliqué vouloir éviter qu’un futur président américain se retrouve confronté dans quelques années à la même menace. Il a enfin accusé l’Iran d’avoir refusé de renoncer à ses ambitions nucléaires lors des précédentes négociations, en insistant sur son droit à enrichir l’uranium à des niveaux élevés. Selon lui, Téhéran avait également tenté de reconstruire un site nucléaire fortement protégé et accéléré la production de missiles après les frappes américaines contre ses installations nucléaires l’an dernier, estimant que la situation approchait alors d’un "point de non-retour".