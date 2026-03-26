Donald Trump souhaiterait mettre fin à la guerre dans les prochaines semaines

Le président américain Donald Trump cherche à éviter un enlisement du conflit avec l’Iran et espère parvenir à une issue dans les prochaines semaines, selon des informations rapportées jeudi par le Wall Street Journal. En privé, il aurait confié à ses conseillers que la guerre entrait dans sa phase finale, les exhortant à respecter un calendrier de quatre à six semaines déjà évoqué publiquement.

Cette volonté d’abréger les hostilités s’inscrit également dans un agenda diplomatique plus large. Des responsables de la Maison-Blanche envisagent en effet l’organisation d’un sommet à Pékin avec le président chinois Xi Jinping à la mi-mai, dans l’espoir que le conflit soit terminé d’ici là. Parallèlement, Trump a commencé à réorienter son attention vers des enjeux intérieurs, notamment les élections de mi-mandat, la gestion de l’immigration ou encore des projets de réforme électorale.

Sur le terrain diplomatique, les perspectives de négociation restent toutefois incertaines. Selon des évaluations en Israël, les chances de succès demeurent faibles en raison des exigences élevées de Téhéran. Des sources indiquent néanmoins que, malgré un discours public intransigeant, les responsables iraniens se montreraient plus ouverts en coulisses lors des discussions indirectes. Les divergences restent importantes, au point qu’un nouveau cycle de pourparlers, initialement envisagé, pourrait ne pas avoir lieu dans l’immédiat.

Sur le plan militaire, Donald Trump n’exclut pas l’option d’un déploiement de forces américaines sur le sol iranien, mais se montre prudent face au risque d’un conflit prolongé et à l’augmentation potentielle des pertes. À ce stade, près de 300 soldats américains ont été blessés et 13 ont été tués depuis le début des affrontements, un bilan qui pèse sur les décisions stratégiques de Washington.