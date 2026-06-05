Donald Trump : tuer des soldats américains serait une "bonne raison" de reprendre la guerre contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu’une attaque iranienne contre des militaires américains pourrait entraîner une reprise rapide des hostilités entre Washington et Téhéran. Interrogé à la Maison Blanche sur l’éventualité d’un tel scénario, il a répondu qu’il s’agirait d’"une bonne raison" de relancer l’action militaire et qu’il agirait "très rapidement" si des soldats américains étaient tués.

Ces déclarations interviennent alors que le cessez-le-feu conclu récemment entre les États-Unis et l’Iran reste officiellement en vigueur. Selon un article du Wall Street Journal publié mercredi, Trump aurait déjà indiqué en privé à ses conseillers qu’il envisagerait de mettre fin à la trêve si l’Iran s’en prenait aux forces américaines.

Malgré plusieurs incidents récents, des responsables américains cités par le quotidien estiment que l’accord tient toujours. Ils évoquent notamment les frappes menées mardi soir par l’armée américaine sur l’île iranienne de Qeshm, suivies de tirs de missiles et de drones iraniens en direction du Koweït.

Sur le dossier nucléaire, Donald Trump a de nouveau affiché son optimisme quant à la possibilité de parvenir à un accord avec Téhéran. Il a toutefois réaffirmé sa ligne rouge : empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire. Le président américain a critiqué les politiques de ses prédécesseurs Barack Obama et Joe Biden, estimant qu’elles avaient encouragé la République islamique à poursuivre ses ambitions nucléaires. À l’inverse, il assure que l’accord actuellement négocié garantirait que l’Iran ne puisse jamais se doter de l’arme atomique.

Trump a également indiqué qu’il n’envisageait pas d’opération visant à s’emparer de l’uranium enrichi iranien, estimant qu’une telle démarche n’était pas nécessaire.

Le président américain a enfin évoqué le cessez-le-feu annoncé entre Israël et le Hezbollah. Rejetant l’idée que l’organisation terroriste libanaise ait refusé l’accord, il a affirmé que le Hezbollah avait lui-même pris contact avec les médiateurs américains pour discuter d’un arrêt des combats. Trump a déclaré avoir abordé ce dossier avec Benjamin Netanyahou et a dit espérer qu’une période de stabilité durable puisse enfin s’ouvrir pour le Liban après des années de conflit.