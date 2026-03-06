Donald Trump : une invasion terrestre de l'Iran serait "une perte de temps"

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu’une invasion terrestre de l’Iran serait "une perte de temps", estimant que la campagne militaire en cours a déjà gravement affaibli les capacités du régime. Lors d’un entretien téléphonique avec NBC News, il a affirmé que l’objectif de Washington est désormais d’empêcher la reconstitution du leadership iranien et de favoriser l’émergence d’une nouvelle direction.

"Nous voulons nettoyer complètement le système", a expliqué Trump, précisant qu’il ne souhaite pas voir émerger un dirigeant capable de reconstruire le régime sur une période de dix ans. Le président américain a indiqué avoir déjà en tête certaines personnalités susceptibles de diriger l’Iran à l’avenir, sans révéler leur identité. Il a toutefois affirmé que des mesures étaient prises pour garantir leur sécurité pendant le conflit.

Trump a également rejeté les déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui avait assuré que l’Iran était prêt à faire face à une éventuelle invasion terrestre américaine et israélienne. "Ils ont tout perdu", a rétorqué le président américain, affirmant que la marine iranienne et une grande partie de ses capacités militaires avaient été détruites.

Selon Trump, les frappes américaines ont déjà neutralisé une part importante de l’arsenal iranien. Il affirme qu’environ 60 % des missiles offensifs et 64 % des lanceurs ont été détruits. "Dès qu’ils tirent un missile, le lanceur est frappé dans les quatre minutes", a-t-il ajouté.

Malgré ces pertes, le président américain estime que les dirigeants iraniens restent déterminés à poursuivre l’affrontement. Il a néanmoins indiqué que des responsables iraniens avaient commencé à prendre contact pour discuter d’un éventuel accord. "Ils appellent pour demander comment conclure un accord", a-t-il déclaré, précisant qu'il était maintenant "trop tard" pour négocier.

Le président américain a enfin assuré que les frappes contre l’Iran se poursuivraient au même rythme et avec la même intensité dans les prochains jours.