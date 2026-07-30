Israël se prépare à une possible extension des frappes américaines contre l’Iran

Israël se prépare à une nouvelle escalade face à l’Iran, alors que le président américain Donald Trump pourrait décider dans les prochains jours d’élargir les opérations militaires, selon des informations diffusées jeudi soir par la chaîne publique Kan.

Washington aurait informé Israël avant la reprise des frappes américaines dans la nuit. Cette coordination intervient après la rencontre entre Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, dans un contexte d’impasse diplomatique et d’absence de progrès vers un nouvel accord avec Téhéran.

Le chef du gouvernement israélien doit désormais participer à de nouvelles consultations avec les responsables de Tsahal et de l’appareil sécuritaire. Israël redoute qu’une intensification des frappes américaines ne provoque des tirs iraniens contre son territoire et ne l’entraîne directement dans la campagne militaire.

Donald Trump n’a toutefois pas encore arrêté sa décision. Le Commandement central américain lui aurait présenté un plan prévoyant deux semaines de frappes aériennes massives contre les capacités balistiques iraniennes, afin de réduire la menace pesant sur les pays de la région.

Parmi les facteurs qui freinent la Maison Blanche figure le risque d’un embrasement régional, alors que les réserves américaines de missiles intercepteurs seraient limitées. Le président américain reçoit également des messages divergents de ses partenaires au Moyen-Orient. Le ministre saoudien de la Défense, reçu cette semaine à Washington, aurait plaidé pour une désescalade et un retour au calme.

Benjamin Netanyahou aurait, de son côté, proposé d’accentuer la pression économique sur l’Iran en frappant ses voies terrestres d’approvisionnement. Selon le plan israélien, une telle stratégie pourrait aggraver les difficultés économiques du pays, contraindre le régime à faire des concessions ou encourager une mobilisation populaire contre le pouvoir.

En parallèle, Israël a renforcé ses échanges sécuritaires avec les Émirats arabes unis. Un avion de transport militaire émirati s’est notamment posé cette semaine sur la base de Nevatim, signe d’une coopération accrue entre les deux pays.

La ligne américaine demeure pour l’heure défensive : toute nouvelle agression iranienne entraînerait une riposte, mais les États-Unis ne prévoient pas d’ouvrir de nouvelles attaques en l’absence d’action de Téhéran.