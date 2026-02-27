La famille de Francesca Albanese poursuit les États-Unis après les sanctions imposées

La famille de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens, a déposé une plainte contre l’administration du président Donald Trump à la suite des sanctions imposées par Washington l’an dernier en réaction à ses prises de position virulentes contre Israël pendant la guerre contre les terroristes du Hamas à Gaza.

Selon l’Associated Press, la procédure a été engagée mercredi devant un tribunal fédéral de Washington. Les proches de la juriste italienne estiment que ces sanctions violent le Premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté d’expression. Dans leur requête, ils affirment que les mesures restrictives ont eu des conséquences graves sur leur vie personnelle et professionnelle, notamment en compliquant l’accès à leur domicile dans la capitale fédérale.

Le document judiciaire soutient que les déclarations de Francesca Albanese sur le conflit israélo-palestinien et sur les travaux de la Cour pénale internationale (CPI) relèvent d’une activité protégée par le Premier amendement. La CPI a émis des mandats d’arrêt visant des responsables israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu, pour des accusations de crimes de guerre. La plainte affirme en substance que les autorités américaines ne peuvent pas sanctionner une personne, et affecter durablement sa famille, y compris sa fille citoyenne américaine, simplement en raison de désaccords avec ses analyses ou de la crainte de leur influence.

La Maison-Blanche n’a pas répondu dans l’immédiat aux sollicitations de la presse, tandis qu’un porte-parole du département d’État a refusé de commenter une procédure judiciaire en cours.

Francesca Albanese est régulièrement critiquée pour son hostilité affichée envers Israël. Récemment, plusieurs ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont condamné des propos tenus lors d’une conférence organisée par Al Jazeera, où elle a évoqué l’idée d’un "ennemi commun" de l’humanité, dans un contexte de critiques contre le soutien international à Israël. Elle a par la suite assuré sur France 24 n’avoir "jamais" qualifié Israël d’ennemi commun de l’humanité, dénonçant des accusations "complètement fausses".

Ses déclarations passées ont également suscité la controverse. En 2022, d’anciens messages sur les réseaux sociaux avaient révélé qu’elle évoquait un supposé "lobby juif" contrôlant les États-Unis, des propos qu’elle avait contestés comme étant sortis de leur contexte et mal interprétés.

Depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023 en Israël, Francesca Albanese a multiplié les accusations contre l’État hébreu, allant jusqu’à évoquer un "génocide", comparer le gouvernement israélien au "Troisième Reich" et assimiler Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler. Des prises de position qui ont renforcé les tensions autour de son mandat et contribué à la décision américaine de la sanctionner.