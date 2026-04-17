La guerre contre l'Iran "devrait prendre fin très bientôt", déclare Donald Trump

Le président américain Donald Trump a estimé jeudi soir que le conflit en Iran pourrait prendre fin "très bientôt", affichant son optimisme quant à l’évolution de la situation militaire et diplomatique. En déplacement à Las Vegas, il a assuré que les États-Unis contrôlaient le rapport de force et progressaient rapidement vers une issue favorable.

"Tout va très bien (...) et ça devrait bientôt se terminer", a déclaré Donald Trump, avant de vanter la puissance militaire américaine. "C’était parfait. C’est parfait. C’était la puissance que nous avons. Nous avons l’armée la plus puissante du monde", a-t-il ajouté.

Le président américain a expliqué qu’il ne souhaitait pas frapper l’Iran, mais qu’il considérait une intervention comme nécessaire afin d’empêcher Téhéran d’obtenir l’arme nucléaire. "Nous ne pouvons pas les laisser avoir une arme nucléaire", a-t-il insisté.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait affirmé devant des journalistes que l’Iran était sur le point d’accepter les principales exigences américaines. Il a également salué le blocus naval mis en place dans le détroit d’Ormuz, le qualifiant d’"incroyable", estimant qu’il tenait solidement et contribuait à des avancées concrètes.

Le chef de la Maison Blanche a par ailleurs jugé inutile de prolonger le cessez-le-feu en cours, affirmant que Téhéran souhaitait désormais conclure un accord. Selon lui, les dirigeants iraniens seraient prêts aujourd’hui à accepter des concessions qu’ils refusaient encore il y a deux mois.

Donald Trump a indiqué qu’une nouvelle rencontre entre responsables américains et iraniens pourrait avoir lieu dès ce week-end. Une première session de discussions s’était tenue le week-end dernier au Pakistan, sans déboucher sur un accord. La délégation américaine y était conduite par le vice-président JD Vance, qui s’est dit récemment optimiste malgré la profonde méfiance persistante entre les deux pays. Selon CNN, il pourrait également diriger un second cycle de négociations en cas de reprise des pourparlers directs.