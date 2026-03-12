Le Renseignement américain estime que le régime iranien n'est pas prêt de s'effondrer

Le renseignement américain estime que le régime iranien reste largement intact et ne risque pas de s’effondrer dans un avenir proche, selon des informations rapportées jeudi par l’agence Reuters. D’après trois sources proches du dossier, plusieurs rapports récents présentent une analyse cohérente selon laquelle les autorités iraniennes continuent de fonctionner et conservent le contrôle de la population. Le dernier rapport aurait été finalisé ces derniers jours, même si les sources soulignent que la situation sur le terrain et la dynamique interne en Iran pourraient évoluer.

Selon ces évaluations, les groupes kurdes iraniens ne disposent pas actuellement des moyens nécessaires pour mener une confrontation significative contre les services de sécurité du régime. Les renseignements américains estiment notamment que ces organisations manquent à la fois d’effectifs et de puissance de feu. Toujours selon Reuters, ces groupes auraient récemment sollicité des responsables américains afin d’obtenir des armes et des véhicules blindés.

Par ailleurs, des divergences existent au sein de l’appareil sécuritaire israélien quant à la possibilité de provoquer un mouvement de contestation interne en Iran. Selon une source citée par Kan, les tentatives visant à inciter la population iranienne à descendre dans la rue n’ont pour l’instant pas produit d’effet notable. Cette source estime que des manifestations de grande ampleur pourraient plutôt survenir une fois la guerre et les frappes aériennes terminées.

Plus tôt dans la semaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est adressé directement au peuple iranien, l’appelant publiquement à se soulever contre le régime. Il a affirmé que les bombardements menés par Israël et les États-Unis visaient notamment à créer les conditions permettant aux Iraniens de renverser leurs dirigeants. "Dans les prochains jours, nous créerons les conditions nécessaires, et lorsque le moment viendra, et il approche rapidement, nous vous passerons le flambeau", a-t-il déclaré.