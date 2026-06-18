Netanyahou aurait qualifié l'accord avec l'Iran de "coup de maître"

Alors que le mémorandum d'entente conclu entre les États-Unis et l'Iran suscite de vives inquiétudes en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait adopté un ton bien plus mesuré lors de ses échanges avec des responsables américains. Selon la chaîne N12, il ne leur aurait pas exprimé d'opposition frontale à l'accord et aurait même estimé que celui-ci pourrait constituer un véritable "coup de maître" si l'Iran respectait pleinement ses engagements.

D'après le média israélien, des responsables américains considèrent que les critiques publiques formulées contre l'accord par le ministre des Finances Betsalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir reflètent une pression exercée sur Netanyahou afin qu'il adopte une ligne plus dure à l'égard du texte.

Cette analyse est toutefois rejetée par des responsables israéliens, qui affirment que les réserves à l'égard de l'accord dépassent largement les rangs de la droite radicale. Selon eux, plusieurs figures majeures de l'establishment sécuritaire, dont le ministre de la Défense Israël Katz, le chef d'état-major Eyal Zamir et d'autres hauts responsables militaires, considèrent le mémorandum comme une menace stratégique pour Israël.

Malgré ces critiques, un membre influent du cabinet de sécurité de Netanyahou a indiqué à N12 qu'Israël devait se préparer à agir seul si nécessaire. Selon cette source, l'hypothèse de travail au sein du gouvernement est que Donald Trump pourrait progressivement se désintéresser du dossier, indépendamment du comportement futur de l'Iran.

Le reportage ajoute qu'Israël se prépare également à une période prolongée de pressions américaines visant à restreindre sa liberté d'action militaire. Au-delà de l'Iran et du Liban, explicitement mentionnés dans le mémorandum, ces contraintes pourraient également concerner la bande de Gaza et le Yémen, où opèrent respectivement les organisations terroristes Hamas et les Houthis, alliées de Téhéran.