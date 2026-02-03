Reza Pahlavi appelle à une mobilisation mondiale le 14 février contre le régime iranien

Le prince héritier iranien en exil Reza Pahlavi a lancé un appel à des manifestations de grande ampleur à travers le monde le 14 février, qu’il a baptisé "Journée mondiale d’action". Objectif affiché : accroître la pression internationale sur la République islamique et soutenir ce qu’il décrit comme la "révolution du Lion et du Soleil", en référence à l’ancien emblème national iranien.

Dans un message publié lundi sur le réseau X, Reza Pahlavi a exhorté les Iraniens de la diaspora et leurs soutiens à se rassembler dans plusieurs grandes villes, notamment Munich, Los Angeles et Toronto. Il les a également invités à organiser des rassemblements locaux là où des déplacements seraient impossibles, affirmant que "lorsque nous sommes unis, les gouvernements sont contraints d’écouter".

Figure centrale de l’opposition iranienne à l’étranger, Reza Pahlavi est le fils du dernier shah d’Iran, Mohammad Reza Pahlavi, renversé lors de la révolution islamique de 1979. Ces dernières années, il s’est imposé comme l’une des voix les plus audibles en faveur d’un changement de régime à Téhéran, notamment depuis les vagues de protestation déclenchées par la crise économique et la répression politique.

Dans son appel, il a formulé six exigences adressées aux gouvernements occidentaux et aux institutions internationales : le démantèlement des mécanismes de répression du régime, l’assèchement total de ses ressources financières, la garantie d’un accès libre à Internet pour les Iraniens, l’expulsion des diplomates iraniens et la poursuite des responsables de crimes, la libération immédiate des prisonniers politiques, ainsi que la préparation à la reconnaissance d’un gouvernement de transition menant le pays vers la démocratie.

Reza Pahlavi accuse par ailleurs les autorités iraniennes de recourir à une violence extrême pour étouffer la contestation, évoquant des massacres à grande échelle et une coupure prolongée d’Internet destinée, selon lui, à dissimuler les abus. L’annonce de cette mobilisation intervient alors que l’Iran connaît une fermeture quasi totale des communications depuis plus de trois semaines et une répression accrue des manifestations.

Dans une récente interview, il a affirmé que le régime ne survivait désormais que grâce à l’appareil répressif des Corps des Gardiens de la révolution islamique, récemment désignés organisation terroriste par l’Union européenne. "L’ère de la peur est révolue, celle de la liberté approche", a-t-il assuré, estimant que la dynamique sur le terrain avait profondément changé.