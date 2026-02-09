Isaac Herzog affirme la solidarité d’Israël avec les Juifs australiens

En visite officielle en Australie, le président israélien Isaac Herzog a participé à Sydney à une cérémonie de commémoration en hommage aux victimes de l’attentat terroriste perpétré en décembre dernier lors d’un événement de Hanoucca à Bondi Beach, où 15 personnes ont été assassinées. Devant des milliers de membres de la communauté juive locale, des survivants et des familles endeuillées, il a exprimé la solidarité d’Israël face à la montée de l’antisémitisme dans le pays.

Selon un communiqué de la présidence israélienne, Herzog a établi un lien direct entre l’attaque de Bondi et "le fléau ancien de l’antisémitisme" qui, selon lui, touche à nouveau les communautés juives à travers le monde. Il a estimé que le massacre terroriste du 7 octobre 2023 mené par le Hamas avait contribué à libérer une haine jusque-là dissimulée, y compris en Australie. "Nous sommes venus partager votre deuil et vous apporter les prières de votre famille israélienne", a-t-il déclaré.

La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables australiens de premier plan, dont la gouverneure de Nouvelle-Galles du Sud Margaret Beazley, le Premier ministre de l’État Chris Minns, ainsi que de nombreux dirigeants communautaires. Herzog a insisté sur l’importance de l’unité et de la mémoire collective, concluant son discours par un message d’espoir : "Ensemble, nous pleurons, ensemble nous nous souvenons, et ensemble nous construirons un avenir plus sûr".

Au-delà de l’hommage, le président israélien a souligné la dimension diplomatique de son déplacement. Il a affirmé vouloir "raviver et renforcer" les relations entre Israël et l’Australie, deux pays qu’il a décrits comme des démocraties solides partageant des valeurs communes. Herzog a indiqué qu’il comptait profiter de sa visite pour approfondir le dialogue avec les dirigeants australiens et "accroître la compréhension mutuelle".

Au cours de son séjour, Herzog doit notamment s’entretenir avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui l’a invité, ainsi qu’avec la gouverneure générale Sam Mostyn et d’autres responsables issus de différents courants politiques. Cette visite, destinée à afficher une solidarité après l’attentat et à renforcer les relations bilatérales, a toutefois suscité des manifestations et une opposition organisée de la part de groupes locaux anti-Israël.

Malgré ces tensions, Herzog a réaffirmé sa volonté de travailler avec les autorités australiennes afin de lutter contre l’antisémitisme et de consolider un partenariat qu’il juge essentiel face aux défis sécuritaires et sociétaux actuels.