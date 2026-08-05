Iran : au moins 56 exécutions depuis mars, alerte l’ONU

L’Iran a exécuté au moins 56 personnes depuis le 19 mars pour des accusations liées à la sécurité nationale, a annoncé mercredi le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk.

Parmi elles, 27 avaient été condamnées dans des affaires liées aux manifestations antigouvernementales qui ont secoué le pays en janvier, selon les données communiquées par l’ONU et rapportées par Reuters.

Volker Türk estime que le recours croissant à la peine capitale vise à intimider la population et à étouffer toute forme d’opposition au régime.

« Je suis alarmé par l’augmentation des exécutions et des condamnations à mort prononcées en Iran depuis mars, ainsi que par l’utilisation persistante de la peine capitale pour instiller la peur dans la population et réprimer la dissidence », a déclaré Volker Türk.

Plus de 100 autres personnes risqueraient actuellement d’être exécutées pour des accusations similaires liées à la sécurité nationale.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a également dénoncé le nombre particulièrement élevé d’exécutions pour des infractions liées aux stupéfiants.

Volker Türk a appelé Téhéran à suspendre immédiatement toutes les exécutions et à engager un processus conduisant à l’abolition de la peine de mort.

Le responsable onusien a par ailleurs exprimé ses inquiétudes concernant le respect des droits de la défense, la régularité des procédures judiciaires et l’équité des procès visant les personnes condamnées à mort.

La mission diplomatique iranienne à Genève n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters. Les autorités iraniennes soutiennent que leurs procédures judiciaires respectent le droit national et que la peine capitale est nécessaire à la protection de la sécurité publique.