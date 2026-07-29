"L'Iran a transféré des centrifugeuses à Pickaxe Mountain", affirme un haut responsable israélien

Au lendemain de la rencontre entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump à Washington, un haut responsable politique israélien a livré de nouveaux détails sur leurs échanges. Il a décrit un entretien mené dans une "excellente atmosphère", marqué par une véritable concertation stratégique, notamment sur l'Iran, la Syrie et le Liban.

Selon cette source, aucune demande américaine de retrait israélien du territoire syrien n'a été formulée. Le sujet aurait été soulevé par Benjamin Netanyahou lui-même, qui aurait présenté à Donald Trump une carte montrant l'ampleur limitée de la présence israélienne en Syrie, estimée à 0,01 % du territoire, contre environ 5 % sous contrôle turc. Le Premier ministre israélien aurait également mis en garde contre le regroupement de groupes terroristes jihadistes dans les zones proches des positions israéliennes.

Concernant le Liban, Benjamin Netanyahou aurait réaffirmé que Tsahal resterait déployée dans les secteurs qu'elle contrôle tant qu'une menace pèsera sur Israël.

L'essentiel de la réunion a toutefois porté sur le dossier iranien. D'après le responsable israélien, Donald Trump examine actuellement trois scénarios : conclure un accord avec Téhéran, poursuivre la pression économique ou reprendre et intensifier les frappes militaires. Les deux dirigeants auraient analysé en détail les avantages et les risques de chacune de ces options, sans chercher à privilégier d'emblée l'une d'entre elles.

Le responsable a par ailleurs rejeté les informations selon lesquelles Benjamin Netanyahou aurait exhorté Donald Trump à lancer une nouvelle offensive contre l'Iran. Selon lui, Israël ne cherche pas à imposer une méthode mais un objectif : empêcher l'Iran de se doter de capacités nucléaires militaires. La décision finale appartient au président américain, a-t-il insisté, rappelant que Donald Trump avait déjà pris seul la décision de frapper le site de Fordo après plusieurs jours de réflexion.

Sur le plan économique, la même source a estimé que les sanctions continuent d'affaiblir fortement le régime iranien. Elle a évoqué une grave pénurie de carburant, une inflation qui atteindrait environ 90 % et les premiers signes d'un mécontentement populaire, tout en jugeant que ces difficultés ne suffisent pas, à elles seules, à provoquer la chute du régime.

Le responsable israélien a également affirmé que le site nucléaire souterrain de Pickaxe Mountain abritait désormais des centrifugeuses. Selon lui, aucune activité d'enrichissement de l'uranium n'y serait toutefois détectée à ce stade. Il a ajouté que les services israéliens disposaient d'une "bonne évaluation" des stocks de matière nucléaire iraniens, affirmant qu'ils restaient tous enrichis à un niveau inférieur à 60 %.

Interrogé sur le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, le responsable a assuré être "certain" qu'il était vivant, tout en reconnaissant que personne ne l'avait vu publiquement depuis l'opération israélienne "Rugissement du lion". Il a estimé que le régime iranien était aujourd'hui beaucoup plus faible, tout en jugeant peu probable son effondrement sous le seul effet des dommages militaires infligés par Israël.

Le responsable a également révélé que Benjamin Netanyahou avait eu un long entretien en tête-à-tête avec le vice-président américain JD Vance, qualifié de "franc et très positif". Les discussions ont notamment porté sur les capacités nucléaires iraniennes, les missiles balistiques et la possibilité de nouvelles opérations israéliennes si Téhéran poursuivait son programme nucléaire.

Enfin, il a indiqué que le sujet d'une éventuelle grâce accordée à Benjamin Netanyahou n'avait jamais été abordé par le Premier ministre lui-même. Selon lui, c'est Donald Trump qui évoque régulièrement cette question de sa propre initiative, parfois avec irritation, y compris lors de leur dernière rencontre.