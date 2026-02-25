L'Iran accuse les États-Unis et Israël de mener une campagne de propagande "à la Goebbels"

L’Iran a vivement accusé les États-Unis et Israël de mener une campagne de désinformation systématique contre la République islamique, en recourant à des méthodes inspirées de la propagande nazie.

Dans un message publié sur le réseau social X en anglais, en persan et en arabe, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baqaei, a dénoncé ce qu’il qualifie de stratégie fondée sur la répétition de "grands mensonges". Il a affirmé que les accusations occidentales concernant le programme nucléaire iranien, les capacités balistiques du pays ou encore le nombre de victimes lors des troubles survenus en janvier relèvent d’une manipulation répétée destinée à façonner l’opinion publique.

Citant Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du régime nazi, Baqaei a rappelé la formule selon laquelle un mensonge répété suffisamment souvent finit par être perçu comme une vérité. Selon lui, cette méthode serait aujourd’hui employée par l’administration américaine et par ce qu’il appelle les "profiteurs de guerre" qui l’entourent, visant tout particulièrement Israël, qu’il accuse de participer à une campagne coordonnée contre l’Iran.

"Les menteurs professionnels excellent à créer l’illusion de vérité", a-t-il écrit, estimant que ces allégations constituent une opération de désinformation et de manipulation à grande échelle. Il a exhorté l’opinion publique internationale à ne pas se laisser abuser par ce qu’il décrit comme des contrevérités répétées.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre Téhéran, Washington et Jérusalem, notamment autour du programme nucléaire iranien et du rôle régional de la République islamique.