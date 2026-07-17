L'Iran aurait demandé au Hezbollah et à ses autres alliés régionaux de se préparer à une extension du conflit

L'Iran aurait demandé à ses alliés régionaux, dont le Hezbollah, de se préparer à l'éventualité d'un conflit plus vaste, sur fond d'escalade militaire avec les États-Unis, rapporte le quotidien libanais Nidaa Al Watan.

Selon le journal, ces instructions auraient été transmises lors de réunions organisées à Téhéran en marge des récentes funérailles de l'ancien Guide suprême Ali Khamenei. Des responsables de "l'axe de la résistance", réseau d'organisations terroristes soutenues par la République islamique, auraient affirmé que la période d'attente touchait à sa fin et que la préparation de différents scénarios militaires constituait désormais une priorité.

Le Hezbollah aurait notamment reçu l'ordre de se tenir pleinement prêt à une nouvelle escalade. Les responsables iraniens auraient averti qu'un éventuel prochain affrontement pourrait être plus étendu et plus violent que les précédents.

D'après Nidaa Al Watan, Téhéran continue de considérer l'organisation terroriste libanaise comme son principal atout régional, malgré les revers subis ces derniers mois par plusieurs groupes terroristes soutenus par l'Iran. Cette mise en alerte intervient alors que les tensions entre Washington et Téhéran ne cessent de s'intensifier et font craindre une extension du conflit à d'autres fronts du Moyen-Orient.